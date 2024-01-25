Увеличить компенсацию донорам крови предлагает сенатор

О недостаточной поддержке доноров крови в Казахстане в своем депутатском запросе рассказала депутат Сената Акмарал Альназарова, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Ежегодно донорами выступают около 250 тысяч человек, из них 47% — регулярные доноры. После кровоотдачи, доноры должны восполнить уровень энергетических затрат организма. Для этого донорам положена специальная выплата — 0,25 МРП, однако, этой суммы явно недостаточно для восстановления потребности человека в микроэлементах и калориях и профилактики анемии, — сказала Акмарал Альназарова в своем депзапросе.

Депутат считает, что здоровье добровольных доноров требует адекватной поддержки.