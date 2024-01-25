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    13:52, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Увеличить компенсацию донорам крови предлагает сенатор

    донор
    Фото: pixabay.com

    О недостаточной поддержке доноров крови в Казахстане в своем депутатском запросе рассказала депутат Сената Акмарал Альназарова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Ежегодно донорами выступают около 250 тысяч человек, из них 47% — регулярные доноры. После кровоотдачи, доноры должны восполнить уровень энергетических затрат организма. Для этого донорам положена специальная выплата — 0,25 МРП, однако, этой суммы явно недостаточно для восстановления потребности человека в микроэлементах и калориях и профилактики анемии, — сказала Акмарал Альназарова в своем депзапросе.

    Депутат считает, что здоровье добровольных доноров требует адекватной поддержки.

    — Согласно рекомендациям, в день кровотдачи донор должен возместить потерянный объём килокалорий, микроэлементов и получить пищевой рацион для профилактики анемии. В настоящее время доноры крови получают в качестве компенсации энергетических затрат при кроводаче 0,25 МРП или 923 тенге. На протяжении 10 лет данный вопрос поднимался неоднократно, однако не находит заслуженного внимания В этой связи, прошу Правительство рассмотреть возможность соответствующего увеличения компенсации донорам с 0,25 до 1,25 МРП, — озвучила А. Альназарова.

    Теги:
    Сенат Парламента Донорство Общество Депутаты
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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