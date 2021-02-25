Увеличить количество учреждений для детей-инвалидов поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о важности улучшения образовательных условий для детей с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Третий блок – формирование инклюзивной и общественной среды. Системная поддержка лиц с инвалидностью характерна для прогрессивных и социально ответственных государств. Нам необходимо на постоянной основе улучшать работу в этом направлении. В Казахстане растет количество детей с особыми образовательными потребностями. При этом действующие нормы по функционированию подобных специализированных организаций устарели», - отметил Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании НСОД.

По словам Президента, чтобы пройти обследование, дети вынуждены полгода ждать своей очереди, после чего им требуется всесторонняя комплексная реабилитация.

«Соответствующих учреждений для этого не хватает. Поэтому нужно обновить нормативы в данной сфере с учетом специфики регионов и современных стандартов. Сегодня одна психолого-медицинская педагогическая комиссия охватывает 60 тысяч детей. Для повышения эффективности их работы этот норматив необходимо снизить до 50 тысяч детей. Конечно, это потребует выделения дополнительных ресурсов, но важно, что нуждающиеся в профессиональной помощи дети смогут получать более качественные услуги», - заключил Глава государства.



