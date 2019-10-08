Увеличить количество пешеходных переходов в столице поручил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поднял проблемные вопросы в сфере общественного транспорта и транспортной инфраструктуры столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Четверть населения столицы выражает недовольство маршрутной сеткой общественного транспорта, поскольку множество петляющих маршрутов удлиняет время в пути. Также горожанами отмечается теснота и переполненность салонов. Необходимо провести анализ загруженности и востребованности автобусных маршрутов, выявить самые перегруженные и усилить их дополнительными автобусами, особенно в час пик», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы.

Особое внимание, по словам Главы государства, уделить нужно и развитию пешеходной инфраструктуры.

«Многие районы города не имеют обустроенных тротуаров и пешеходных переходов. Это создает угрозу для жизни и здоровью пешеходов. Действительно, на машине ездят, и люди не могут перейти дорогу. Вынуждено нарушают ПДД, перебегая дорогу и тем самым создают риски и для себя, и для водителей, и т.д. Во всех цивилизованных городах существуют переходы. Вы создали условия для водителей, но не позаботились о нуждах горожан. Вот они перебегают дороги. Вы займитесь такими нормальными проектами, стройте мосты, переходы. Не надо увлекаться глобалистикой», - отметил Касым-Жомарт Токаев.