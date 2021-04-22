Увеличить количество грантов по врачебной специальности в Атырауской области поручил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области устарели объекты здравоохранения. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одна проблема – объекты здравоохранения в регионе устарели. Правительству совместно с акиматом предстоит решить вопрос строительства многопрофильной больницы, Центра психического здоровья и современных городских поликлиник», - отметил Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.

Президент поручил рассмотреть вопрос создания комфортной среды для детей, нуждающихся в особом уходе, и строительства специализированного оздоровительного центра для оказания медицинской помощи.

«Для того чтобы выпускники школ могли обучаться по врачебной специальности, необходимо увеличить количество грантов. Вместе с тем, в регионе необходимо создать благоприятные условия для медицинских работников. Представители общественности уже несколько лет поднимают вопрос строительства в областном центре школы-интерната для одаренных детей с особыми спортивными способностями. Поручаю Правительству совместно с акиматом рассмотреть этот вопрос», - добавил Президент.

Ранее Глава государства дал оценку качеству дорог в Атырауской области. «85% дорог республиканского значения и 61% дорог областного значения в регионе в удовлетворительном или неплохом состоянии. Однако, это ниже среднереспубликанского показателя», - отметил К. Токаев.

Кроме того, Президент поручил привести в порядок 95% дорог в стране. «С 2019 года по всей стране на эти цели ежегодно из республиканского бюджета выделяется 50 миллиардов тенге. На строительство и ремонт дороги будут направлены средства и из местного бюджета. Можно сказать, что результата нет. Большинство отремонтированных дорог приходят в негодность не ранее чем через год. Это нужно исправить», - подчеркнул К. Токаев.



