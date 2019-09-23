Увеличить количество авиарейсов из Казахстана в Куала-Лумпур планирует малазийская сторона

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С каждым годом все больше казахстанцев посещают Малайзию. Власти этой страны планируют увеличить количество авиарейсов между двумя странами. Об этом МИА «Казинформ» рассказал генеральный директор туризма этой страны Датук Муса Юсуф.

Он сообщил, что в следующем году будет разработан проект Visit Malaysia-2020, поэтому ожидается, что еще больше казахстанцев смогут посетить страну.

«Казахстанцев, которые интересуются Малайзией очень много. Это из-за того, что у нас круглый год лето и не очень дорого. В среднем на одного казахстанца на трехразовое питание в день уходит 6 тысяч тенге», - говорит Датук Муса Юсуф.

По его словам, туристы в основном посещают столицу Куала-Лумпур, а также острова Сабах, Пинанг и Лангкави. Здесь 99% населения владеет английском языком, что является важным составляющим развития туризма.

«Для привлечения туристов со всего мира с 1 января у нас будут проведены разные мероприятия по экотуризму, спорту, культуре, привлечем различных звезд кино и искусства. Пользуясь случаем хочу пригласить казахстанцев в нашу страну. Ожидаем увеличение туристов из Казахстана с 18 до 20 тысяч человек в год. Для этого мы сейчас тесно работаем с авиалиниями. Хотим увеличить количество рейсов с 3 до 4 или 5 раз в неделю», - добавил он.

Датук Муса Юсуф отметил, что Казахстан также является популярной страной среди малайцев. Они любят приезжать в страны, где есть зима и халяльные блюда, а также больше предпочитают посещать исторические места.

Отметим, что туризм является основным доходом Малайзии после производительности нефти и газа - на сегодняшний день доход в экономику от туризма составляет 14,7%. Только за первый квартал текущего года на туризме государство заработало около 21,4 млрд юаней.