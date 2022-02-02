Увеличить финансирование затрат на весенне-полевые работы просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблемы в сфере мер государственной поддержки весенне-полевых и уборочных работ поднял депутат Мажилиса Парламента РК Беккали Торгаев в своем депутатском запросе в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поводом депутатского запроса послужили проблемы в сфере мер государственной поддержки весенне-полевых и уборочных работ (ВПиУР) в сфере агропромышленного комплекса. Согласно поручению Главы государства от 11 января текущего необходимо повысить контроль за обеспечением кормовыми ресурсами, семенами и удобрениями в период посевной кампаний и совершенствовать механизмы субсидирования в сельском хозяйстве для обеспечения распределения субсидий, их доступности и стабильности на среднесрочный период», - сказал Беккали Торгаев на пленарном заседании палаты.

Было отмечено, что Правительством 7 сентября 2021 года был принят комплекс мер антиинфляционного реагирования на 2021-2024 гг. Данные мероприятия направлены на расширение товарного предложения и насыщения внутреннего рынка.

«Одной из мер вышеназванного мероприятия является увеличение объемов производства сельхозпродукции, где основой выступает финансирование ВПиУР. Как Вам известно. качественно проведённые агротехнические работы в период весеннее полевых работ – залог хорошего будущего урожая. При этом необходимо отметить, что цены на минеральные удобрения и семена выросли в два и более раза по сравнению с прошлым годом. А также последствия засухи серьезно осложнили без того тяжелое положение агроформирований», - добавил Беккали Торгаев.

По словам депутата, в целом в сфере поддержки сектора АПК имеется ряд проблем. В частности:

Первое. Нормативы затрат Министерства сельского хозяйства на ВПиУР значительно ниже фактических затрат фермеров.

Как отметил Беккали Торгаев, нормативы затрат на проведение ВПиУР рассчитываются профильным НИИ АО «НАНОЦ» и спускаются в финансирующие подведомственные институты развития. Однако, как показывает многолетняя практика, они значительно уступают фактическим затратам аграриев.

Более того, со стороны финансирующей организации АО «Аграрная Кредитная Корпорация» данные нормативы дополнительно снижаются.

Все это приводит к недофинансированию субъектов АПК, к ограничениям с их стороны в применении соответствующих агротехнологий, соответственно, к снижению урожайности, рентабельности и конкурентоспособности. Фермеры вынуждены брать фьючерсы и товарные кредиты, рассчитываться продукцией по низким ценам.

Второе. Лимиты субсидирования удобрений составляют менее 10-15% от их реальной стоимости, при этом в нормативах указано, что субсидируется 50% стоимости.

Например, cогласно нормам МСХ, 1 тонна аммиачной селитры стоит 36 500 тг, а ее рыночная цена на 2022 год составляет 178 500 тг, где фактически субсидируется 20%.

Если сравнить по всем видам удобрений и химии, то доля субсидирования колеблется от менее 10% до максимум 20%.

Третье. Мера поддержки семеноводства находится в аналогичной ситуации. Нормативы субсидирования как инвестиций, так и приобретения удобрений практически не отличаются от уровня субсидий СХТП, хотя затратность семеноводства и его технологичность более высокая.

К примеру, нормативы субсидии на приобретения семян СуперЭлиты, Элиты или РС-1, если их сравнить с рыночной ценой не достигают 30%. В результате приобретение и размножение более высокопроизводительных сортов и селекций не стимулируется.

«Следовательно, что данные проблемы напрямую влияют на себестоимость, сельхозпродукции, и следствием чего является рост цен на них», - пояснил Беккали Торгаев.

В связи вышеизложенным депутаты просят принять следующие меры:

-Определить приоритетные культуры и финансировать их по фактическим потребностям;

- Привести нормы субсидирования удобрений по фактическим потребностям фермеров;

- Пересмотреть подходы в субсидировании семенного дела, увеличить фактические нормы субсидий, актуализировать их более оперативно с прогнозом изменений рыночных цен;

- МСХ и АО «Холдинг Байтерек», АО «Аграрная Кредитная Корпорация» необходимо увеличить финансирование затрат на весенне-полевые работы и увеличить объемы финансирования субсидирования с учетом роста цен на минеральные удобрения и семена.