Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Увеличить финансирование силовых структур планируют в Казахстане
5 Мая 2022 12:02

Увеличить финансирование силовых структур планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Расходы силовых структур запланированы в сумме 2,2 трлн тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, представляя уточнения республиканского бюджета на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расходы силовых структур запланированы в сумме 2,2 трлн тенге с ростом на 446 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.

В целом, как отметил министр, в рамках дополнительных расходов порядка 30% переданы в регионы целевыми трансфертами.

«Это 818 млрд тенге, из которых 475 млрд тенге трансферты на развитие. С учетом уточнения регионам из республиканского бюджета будет направлено более 5,5 трлн тенге или 29,3% от общих расходов», - уточнил Ерулан Жамаубаев.

Было отмечено, что на заседаниях Комитетов законопроект по уточнениям в бюджет был подробно рассмотрен.

«Вами отмечены социально важные и приоритетные вопросы. Хотелось бы выразить вам благодарность за проведенную совместную конструктивную работу по рассмотрению законопроекта», - добавил Ерулан Жамаубаев, обращаясь к депутатам.

Ранее сообщалось, что прогноз роста экономики Казахстана снижен до 2,1%.


Автор:
Корреспондент
Читайте также
Изменения в Конституцию вносятся по решению казахстанцев – спикер Сената
Пенсии казахстанцев увеличатся на 11%
Нацбанк Казахстана намерен перестать субсидировать кредиты за счет госденег
Нужна дисциплина использования средств из Нацфонда - спикер Сената
С высокой базовой ставкой мы не сможем развивать экономику - спикер Сената
Сенат Казахстана принял уточнения в республиканский бюджет на 2022 год
Почти половину расходов бюджета направят на социальный блок в Казахстане
Поступления в бюджет Казахстана увеличатся на 17% в 2022 году
Популярное
Жителей восьми регионов Казахстана предупредили о шторме
Студент колледжа покончил с собой в СКО
Флешмоб в поддержку вакцинации прошел в Актау
Запасы продуктивной влаги в почве увеличились в СКО
Фламинго в Мангистауской области не были застрелены - глава Минэкологии
Шесть новых парков появятся в Алматы
Два борца представят Карагандинскую область на «Қазақстан Барысы»
Свыше 128 млн административных штрафов задолжали костанайцы
Суд оставил Кайрата Кудайбергена под арестом
Сильный пожар в Алматы - горят цистерны с ГСМ
Чемпионат Казахстана по художественной гимнастике стартовал в столице
Создать государственные банки в Казахстане предложил мажилисмен
Главу подразделения павлодарского филиала КТЖ осудили за поборы и хищение
Песни военных лет исполнили акмолинские полицейские во дворах Кокшетау
Архив