Увеличить экспорт сельхозпродукции в четыре раза намерены в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - До одного миллиона тонн семян масличных культур планируют перерабатывать в Восточном Казахстане благодаря строительству трёх крупных маслоэкстракционных заводов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Перспективы развития агропромышленного комплекса региона обсудили на заседании актива Восточно-Казахстанской области. Собравшиеся обсуждали Послание Главы государства «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», в котором особое внимание уделено сельскому хозяйству.

Аким области Даниал Ахметов отметил, что одна из основных задач - увеличение площадей посева кормовых культур. За счет реализации инвестиционных проектов и ввода в эксплуатацию водохозяйственных объектов к 2025 году площади под кормовые культуры на поливных землях будут увеличены на 28 тысяч гектаров (всего 296 тыс. га). Диверсификация посевов будет направлена в сторону высокорентабельных и масличных культур (подсолнечник, рапс, соя, кукуруза).

«Мы нацелены, в первую очередь, на выращивание продукции ориентированной на экспорт и повышение производительности труда. Потому продолжим работу по увеличению урожайности, пастбищных угодий, обновлению парка сельскохозяйственной техники и модернизации производств», - подчеркнул глава региона.

Также аким области поручил разработать комплексный план развития ветеринарии.