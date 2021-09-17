РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:15, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Увеличить экспорт сельхозпродукции в четыре раза намерены в ВКО

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - До одного миллиона тонн семян масличных культур планируют перерабатывать в Восточном Казахстане благодаря строительству трёх крупных маслоэкстракционных заводов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Перспективы развития агропромышленного комплекса региона обсудили на заседании актива Восточно-Казахстанской области. Собравшиеся обсуждали Послание Главы государства «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», в котором особое внимание уделено сельскому хозяйству.

    Аким области Даниал Ахметов отметил, что одна из основных задач - увеличение площадей посева кормовых культур. За счет реализации инвестиционных проектов и ввода в эксплуатацию водохозяйственных объектов к 2025 году площади под кормовые культуры на поливных землях будут увеличены на 28 тысяч гектаров (всего 296 тыс. га). Диверсификация посевов будет направлена в сторону высокорентабельных и масличных культур (подсолнечник, рапс, соя, кукуруза).

    «Мы нацелены, в первую очередь, на выращивание продукции ориентированной на экспорт и повышение производительности труда. Потому продолжим работу по увеличению урожайности, пастбищных угодий, обновлению парка сельскохозяйственной техники и модернизации производств», - подчеркнул глава региона.

    Также аким области поручил разработать комплексный план развития ветеринарии.


    Теги:
    Сельское хозяйство Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Послание Президента-2021 Экономика Послание Президента РК
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!