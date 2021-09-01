Увеличить экспорт обрабатывающей промышленности в 1,5 раза поручил Президент
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить экспорт обрабатывающей промышленности в 1,5 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Нужно продолжать работу по диверсификации экономики, расширению номенклатур производимых товаров и географии экспорта. По итогам 2020 года впервые за 10 лет индустриализации план обрабатывающей промышленности в развитие экономики превысил долю горнодобывающей отрасли. Среднесрочная цель к 2025 году - увеличить экспорт обрабатывающей промышленности в 1,5 раза до 24 млрд долларов, производительность труда на 30%», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании Палат Парламента.
Ранее Глава государства поручил подготовить Концепцию управления государственными финансами.
«Во многом благодаря низкому госдолгу и наличию значительных резервов Казахстан сравнительно успешно преодолевает последствия пандемии. Это наше серьезное конкурентное преимущество и сейчас важно его не растерять. Однако, в последнее время появилась тенденция, когда для покрытия расходных обязательств увеличиваются дефицит бюджета и трансферты из Национального фонда», - отметил Президент.
Напомним, сегодня Глава государства выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.
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