Увеличить долю отечественных фильмов в кинопрокате до 25% планируют в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Увеличить долю отечественных фильмов в кинопрокате до 25% планируется в Казахстане к 2025 году в рамках национального проекта. Об этом заявила министр информации и общественного развития Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Путем прямой поддержки творческого потенциала страны будет создана система воспроизводства отечественной культурной продукции, в том числе увеличение доли отечественных фильмов в кинопрокате до 25%, производство порядка 40 анимационных фильмов на базе творческого объединения «Казаханимация», которое также будет создано заново, а также поддержка 150 проектов талантливых личностей с большой творческой перспективой», - сказала Аида Балаева в ходе пресс-конференции в СЦК.

Также министр рассказала о проекте Единой электронной платформы «e-culture.kz», позволяющем онлайн-доступ ко всем достижениям отечественной культуры в свободном режиме.

«К примеру, из любой точки земного шара, не выходя из дома, можно будет посетить наши музей и театры, библиотеки и другие культурные достопримечательности», - отметила глава ведомства.