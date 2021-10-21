РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:01, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Увеличить долю отечественных фильмов в кинопрокате до 25% планируют в РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Увеличить долю отечественных фильмов в кинопрокате до 25% планируется в Казахстане к 2025 году в рамках национального проекта. Об этом заявила министр информации и общественного развития Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Путем прямой поддержки творческого потенциала страны будет создана система воспроизводства отечественной культурной продукции, в том числе увеличение доли отечественных фильмов в кинопрокате до 25%, производство порядка 40 анимационных фильмов на базе творческого объединения «Казаханимация», которое также будет создано заново, а также поддержка 150 проектов талантливых личностей с большой творческой перспективой», - сказала Аида Балаева в ходе пресс-конференции в СЦК.

    Также министр рассказала о проекте Единой электронной платформы «e-culture.kz», позволяющем онлайн-доступ ко всем достижениям отечественной культуры в свободном режиме.

    «К примеру, из любой точки земного шара, не выходя из дома, можно будет посетить наши музей и театры, библиотеки и другие культурные достопримечательности», - отметила глава ведомства.


    Теги:
    Культура Кинематограф Нацпроекты Астана Главная МИОР
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!