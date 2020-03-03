Увеличить долю ГЧП в жилищном строительстве предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Увеличение доли государственно-частного партнерства в строительной отрасли позволит уменьшить стоимость жилья в Казахстане. Об этом заявила начальник экспертного отдела Союза строителей Казахстана Асем Нукенова, передает корреспондент МИА «Казинфоорм».

«Глава государства в своем Послании поручил создать единую жилищную политику, которая будет соответствовать различным уровням дохода. Мы, частные застройщики будем работать вместе с государством в рамках государственно-частного партнерства. ГЧП – это та форма сотрудничества, когда и государство, и частный партнер в тандеме работают в соответствии с договором, при этом государство дает какие-то гарантии, а частный партнер предоставляет свои услуги. Это позволяет максимально снизить риски и предоставить как можно больше гарантии», - сказала Асем Нукенова в ходе совещания Союза строителей Казахстана в Нур-Султане.

Она отметила, что процесс строительства всегда дорожает, так как застройщики сталкиваются с проблемой от двойного выкупа земель.

«Застройщики покупают земли у частных собственников и вынуждены также выплачивать государству при изменении целевого назначения средств. Мы понимаем в лице Союза строителей, что возможно изменить эту ситуацию, если мы увеличим долю государственно-частного партнерства в строительную отрасль. На сегодняшний день ГЧП работает в рамках социальных программ. Если мы подключим государство ко всей строительной отрасли, то это позволит уменьшить стоимость строительства и повысить покупательную способность. Союз предлагает разрешить проблемы дефицита жилья, удорожания строительства низкой покупательной способности, увеличив долю государственно-частного партнерства в сфере жилищного строительства», - сообщила Асем Нукенова.

Начальник экспертного отдела Союза также назвала предлагаемые меры в рамках государственно-частного партнерства.

«Разработать единый онлайн-ресурс, на котором застройщики смогут без посредников покупать строительные материалы. Обеспечить домостроительные комбинаты постоянной загруженностью, заключив с ними долгосрочные контракты на строительство доступного жилья. Мы знаем, что многие домостроительные комбинаты на сегодня простаивают. Помимо этого, Комитетом по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства разрабатывается законопроект, чтобы обязать застройщиков закупать товары у отечественных товаропроизводителей. В связи тем, что материалы дорогие, Союз строителей предлагает, чтобы в рамках ГЧП государство выделяло субсидии застройщикам на компенсацию в размере 20-30% закупа строительных материалов», - озвучила А. Нукенова.

В ходе круглого стола ранее обсудили, почему дорожает жилье в стране и как при этом повысить покупательную способность населения.