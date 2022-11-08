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Увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусами в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
8 Ноября 2022, 16:16
Увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусами в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что в результате ДТП с автобусами в больницы города доставлены 17 человек с различными травмами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В больницы города было доставлены 17 человек с различными травмами. В целом в результате аварии пострадали 19 человек, один отказался от медицинской помощи. Один пострадавший умер до приезда скорой помощи», - уточнили в пресс-службе УОЗ.

Ранее сообщалось, что в Алматы на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай-хана столкнулись дав автобуса. Полиция проводит расследование.


Кадр из видео

Алматы   ДТП   Происшествия  
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