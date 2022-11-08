Увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусами в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что в результате ДТП с автобусами в больницы города доставлены 17 человек с различными травмами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В больницы города было доставлены 17 человек с различными травмами. В целом в результате аварии пострадали 19 человек, один отказался от медицинской помощи. Один пострадавший умер до приезда скорой помощи», - уточнили в пресс-службе УОЗ.

Ранее сообщалось, что в Алматы на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай-хана столкнулись дав автобуса. Полиция проводит расследование.

Кадр из видео