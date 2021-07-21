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Увеличены попуски воды по каналу Достык для фермеров Туркестанской области

21 Июля 2021 10:10
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Увеличены попуски воды по каналу Достык для фермеров Туркестанской области

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев провел встречу с министром водного хозяйства Республики Узбекистан Шавкатом Хамраевым в городе Ташкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

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В ходе встречи были обсуждены совместные меры по улучшению водохозяйственной ситуации в среднем и нижнем течение реки Сырдарьи.

По итогам встречи для Казахстана по межгосударственному каналу Достык с 80 до 90 м3/с увеличены попуски воды для фермеров Мактааральского и Жетысайского районов Туркестанской области.

Достигнуты договоренности о продолжении совместных мер по увеличению приточности к Шардаринскому водохранилищу.

Кроме того, в ходе встречи был обсужден проект Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов. Стороны подтвердили намерения завершить процедуры по согласованию проекта соглашения до конца года.


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#Внешняя политика Казахстана   #Экология   #Узбекистан   #Сельское хозяйство  
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