Увеличены нормы ввоза гражданами ЕАЭС товаров для личного пользования

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве прошло очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии. Казахстанскую делегацию возглавил заместитель Премьер-министра – Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Советом ЕЭК рассмотрено около 50 вопросов.

Члены Совета поддержали инициативу Казахстана о необходимости обеспечения открытости работы Коллегии ЕЭК. Так, одобрено решение о трансляции заседании Коллегии для уполномоченных органов стран-участниц. Это позволит обеспечить прозрачность процессов принятия решений по вопросам, затрагивающим экономические интересы государств-членов Евразийского экономического союза.

В целях недопущения дефицита товаров первой необходимости и недопущения социальной напряженности в государствах-членах ЕАЭС Членами Совета принято решение об увеличении нормы ввоза физическими лицами товаров для личного пользования. До 1 октября 2022 года физические лица могут любым путем, кроме воздушного вида транспорта, перевозить товары до 1000 евро или весом до 31 килограмма. Норма ввоза авиатранспортом остается на текущем уровне: до 10 000 евро или до 50 килограмм.

Стороны также одобрили принятие изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

В частности, изменения предусматривают гармонизацию запрещенных и разрешенных к применению в парфюмерно-косметической продукции веществ с Регламентом ЕС. Так, перечень запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции в ЕАЭС веществ был дополнен 296 позициями, шесть из которых ранее входили в список разрешенных. Перечень разрешенных веществ также пополнился 12 позициями. Это позволит исключить возможность использования на территории ЕАЭС потенциально опасной для здоровья населения продукции.

Члены Совета ЕЭК одобрили Порядок взаимодействия государств-членов ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии при введении и отмене государствами ограничений во взаимной торговле товарами по основаниям, указанным в Договоре о ЕАЭС.

Согласно новому Порядку, стороны обязались информировать друг друга и Евразийскую экономическую комиссию о ввозимых ограничениях не позднее, чем за 10 дней до вступления в силу ограничений. Также предусмотрена возможность проведения консультаций, в том числе для обсуждения целесообразности реализации всеми или отдельными государствами-членами ограничительных мер.

Как отметил Б. Султанов, «Единый порядок взаимодействия позволит минимизировать негативные последствия вводимых ограничений за счет открытых, предсказуемых действий государств-членов, обоснований необходимости и сроков их введения. Но главное, позволит избежать случаев, когда ни страны-участники Союза, ни бизнес их стран не знает о введенных соседями ограничениях, сталкиваясь с ними только на границе при экспорте».

Членами Совета также одобрены изменения в Порядок разработки, принятия, изменения и отмены техрегламентов ЕАЭС.

Обновленный Порядок предусматривает сокращение сроков и оптимизации процедур разработки техрегламентов, синхронизацию национальных процедур согласования с анализом регуляторного воздействия. По предложению казахстанской стороны для упорядочения и эффективности деятельности рабочих групп, будет введено типовое положение по рабочим группам.

Аналогичные изменения, обеспечивающие совершенствование процедур, внесены в новую редакцию Порядка разработки и принятия перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов.

Принято решение о временном приостановлении до 31 декабря 2022 года требования действующего регламента Таможенного союза «О безопасности колесных средств» ТР ТС 018/2011, в части оснащения электронными системами контроля устойчивости. Это связано с трудностями автопроизводителей отдельных стран-членов с поставками таких систем, что ставит под угрозу остановку предприятий автопрома.

В ходе Совета заместители руководителей правительств стран-частниц ЕАЭС рассмотрели доклады членов Коллегии ЕЭК о реализации основных направлений международной деятельности ЕЭАС в 2021 году, а также о реализации проектов в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза, а также о результатах работы по устранению препятствий на внутреннем рынке Евразийского экономического союза за 2021 год и ряд других.

В ходе заседания Совета ЕЭК участники согласовали повестку дня заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое запланировано на конец мая.

Следующее заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоится во второй декаде мая т.г.