РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:44, 06 Май 2024 | GMT +6

    Увеличение зарплаты педагогов, льготы и квоты на гранты: Президент РК подписал закон

    лекция
    Фото: pixabay.com

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и образования». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Первый блок поправок направлен на улучшение материального положения педагогов и научных работников. В частности, введена увеличенная ежемесячная доплата к заработной плате для педагогов, обладающих определенными степенями и учеными званиями. Так, за наличие степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук и ученого звания ассоциированного профессора (доцента) доплата будет составлять 25 МРП (92 300 тенге), а доктора наук и ученого звания ассоциированного профессора (доцента) – 42 МРП (155 064 тенге), за степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук, доктора наук и ученое звание профессора – 50 МРП (184 600 тенге).

    Аналогичные ежемесячные доплаты за степени и ученые звания установлены для научных работников, осуществляющих научно-исследовательские работы по основному месту работы.

    Талантливым молодым ученым в возрасте до 40 лет предоставлено право на получение стипендий из средств инвестиционного дохода эндаумент-фонда организации высшего и (или) послевузовского образования.

    Второй блок поправок закона направлен на введение образовательных льгот для военнослужащих.

    Введены квоты на образовательные гранты на обучение в организациях высшего и (или) послевузовского образования военнослужащих по окончании прохождения срочной воинской службы.

    Третий блок поправок направлен на совершенствование законодательства в части проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых из средств субъектов предпринимательства.

    Четвертый блок поправок наделяет местные исполнительные органы рядом полномочий по участию в реализации государственной политики в области науки и научно-технической деятельности и по созданию условий для развития науки и научно-технической деятельности.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Теги:
    Наука Президент Президент Казахстана Закон и право Образование Токаев Касым-Жомарт
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!