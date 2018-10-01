Увеличение товарооборота между Казахстаном и Великобританией отмечают в МИР РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане проходит 5-ое заседание казахстанско-британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Великобритания для нас является одним из крупнейших инвесторов. Если говорить о доле британских инвестиций, то в целом среди всех иностранных инвестиций, пришедших в Казахстан за 27 лет, доля Британии составляет 5%, это достаточно большие цифры. Сегодня в Казахстане действует порядка 400 совместных предприятий с участием британского капитала. Среди них есть, конечно, очень крупные проекты», - отметил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, открывая работу комиссии.

Глава МИР РК добавил, что на сегодня идет процесс активизации сотрудничества между двумя странами, включая не сырьевой сектор.

«Мы пытаемся активизировать наши совместные проекты не только в нефтегазовой сфере, но и в других отраслях: в сельском хозяйстве, альтернативной энергетике, горно-рудном бизнесе», - добавил Женис Касымбек





В качестве примера министр привел ряд проектов.

«В качестве примера - солнечная электростанция на юге Казахстана, завершается ряд объектов в сельском хозяйстве, такие как птицефабрика в Акмолинской области, мы активно с компанией «Рио Тинто» ведем работы по геологоразведке, надеемся, что в ближайшем будущем у нас будут положительные результаты в этой работе. Динамично развивается сотрудничество в сфере инноваций и технологий», - резюмировал Женис Касымбек.

Отметим, что мероприятие вызвало подлинный интерес, как у представителей государственных секторов, так и у бизнеса двух стран. В заседании приняли участие более 50-ти представителей бизнес-кругов Великобритании.

На заседании также было отмечено, что Великобритания входит в топ-10 торговых партнеров Казахстана по объему товарооборота. По итогам 2017 года товарооборот между нашими странами увеличился на 2% и составил 1,3 млрд долларов США (в 2016 - 1,262 млрд долларов США). За период с 2005 года по первый квартал 2018 года валовый приток прямых инвестиций из Великобритании в Казахстан составил 12,8 млрд долларов США.





