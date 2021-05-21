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Увеличение спроса на продукты спрогнозировал Касым-Жомарт Токаев

21 Мая 2021 15:43
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Увеличение спроса на продукты спрогнозировал Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании ВЕЭС выразил тревогу ростом цен на продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Согласно данным ООН, по итогам 2020 года мировые цены на продовольственные товары оказались самыми высокими за последние три года. С начала текущего года индекс мировых продовольственных цен составил 116 пунктов. Ожидается, что спрос на продовольствие к 2030 году возрастет на более чем 35%», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании ВЕЭС.

По словам Президента, это тревожные тенденции, каждая из наших стран обладает потенциалом для наращивания объемов производства продовольственных товаров.

«Вместе с тем, ограничительные меры по защите внутреннего рынка могут привести к сдерживанию развития агропромышленного комплекса и дефициту продовольствия. Конечно, в отдельных исключительных случаях временное применение оправдано, в то же время считаю, что подобного рода ограничения не должны распространяться на страны нашего союза», - заключил Глава государства.


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#Президент Казахстана   #Экономика   #Цены и тарифы   #ЕАЭС  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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