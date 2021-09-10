Увеличение размера МЗП не повлечет рост зарплат других работников - Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве труда и социальной защиты населения ответили, повысится ли заработная плата других работающих граждан в связи с повышением размера минимальной заработной платы с 1 января 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Увеличение размера минимальной заработной платы не повлечет рост зарплат других работников. К примеру, если у работника зарплата составляет 200 тысяч тенге, это не означает, что ему тоже нужно повышать заработную плату. Размер МЗП, прежде всего, влияет на тех людей, у кого заработная плата ниже 60 тысяч тенге. Для других категорий работников, у кого намного выше заработная плата, на них размер МЗП не будет влиять», - сказала в интервью МИА «Казинформ» директор департамента труда и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты населения РК Кымбат Алиакпаркызы.

Как отмечают в ведомстве, в 2020 году зарплату ниже 60 тысяч тенге получали работники сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства, что составило 131 тысячу человек.

«В сфере предоставления услуг, проживания и питания - порядка 68 тысяч человек. В сфере оптово-розничной торговли данная цифра составляет 413 тысяч человек», - отметила Кымбат Алиакпаркызы.

Напомним, директор департамента труда и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты населения РК в интервью МИА «Казинформ» рассказала, как будет повышаться минимальный размер заработной платы и зарплата гражданским служащим на 20% ежегодно с 2022 по 2025 годы.