Увеличение минимальной зарплаты в РК: изменения в Трудовой кодекс внесут в декабре 2023 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство труда и социальной защиты населения РК в декабре этого года планирует внести изменения в законопроект о республиканском бюджете в целях реализации поручения Президента по увеличению минимальной заработной платы с 60 тыс. до 70 тыс. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках исполнения поручения по повышению минимальной заработной платы (МЗП) до 70 тыс. тенге в декабре текущего года планируется внести изменения в законопроект «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы», а также скорректировать алгоритмы расчета социальных выплат, назначаемых из Государственного фонда социального страхования (ГФСС)» - сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

По ее словам, в целях внедрения новой методики определения МЗП, которая позволит поэтапно увеличить ее размер, в марте следующего года Минтруда совместно со Всемирным банком планирует провести исследования и разработать новые подходы.

«В декабре 2023 года уже будут внесены соответствующие изменения в Трудовой кодекс РК и закон «О минимальных социальных стандартах» в части установления МЗП и механизмов ее повышения», - сказала глава ведомства.

В рамках реализации поручения по обеспечению в следующем году охвата различными мерами занятости 100 тыс. молодых людей в январе 2023 года планируется пересмотреть механизмы активных мер содействия занятости в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства.

«Уже в этом месяце министерство представит расчеты по дополнительной потребности в финансировании из республиканского бюджета для внедрения нового механизма льготного микрокредитования молодежного предпринимательства под 2,5% годовых. В целях исполнения поручения по повышению размеров выплат из ГФСС по потере работы до 45% от среднемесячного дохода в декабре текущего года предусмотрено изменение параметров системы социального страхования в рамках проекта Социального кодекса РК. Выплаты в новом размере начнут производиться с 1 января 2023 года», - сообщила Тамара Дуйсенова.

Ранее Глава государства, озвучивая Послание народу Казахстана, заявил об увеличении уровня минимальной заработной платы с 60 до 70 тыс. тенге.