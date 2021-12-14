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Увеличение инвестиций в основной капитал АПК отмечают в Минсельхозе  РК

14 Декабря 2021 10:40
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Увеличение инвестиций в основной капитал АПК отмечают в Минсельхозе  РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Увеличение инвестиций в основной капитал агропромышленного комплекса отмечают в Министерстве сельского хозяйства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ»

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«По итогам 11 месяцев 2021 года общий объем инвестиций в основной капитал агропромышленного комплекса составил 659,7 млрд тенге и увеличился на 40.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал глава МСХ Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

Было также отмечено, что по инвестициям в основной капитал в производство продуктов питания составил 91,2 млрд тенге, что на 2,6% выше показателя прошлого года.

Ранее сообщалось, что Министерством сельского хозяйства совместно с местными исполнительными органами были разработаны и утверждены Дорожные карты по реализации инвестиционных проектов агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы. В соответствии с Дорожными картами составлен пул из 934 инвестиционных проектов на общую сумму 4,4 трлн тенге.



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#Правительство РК   #Минсельхоз   #Экономика   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Серик Сабеков

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