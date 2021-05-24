Увеличение интервала между дозами вакцины «Спутник V» прокомментировал разработчик

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе онлайн-брифинга генеральный директор Карагандинского фармацевтического комплекса Сергей Барон прокомментировал увеличение интервала между первой и второй дозой вакцины «Спутник V», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инструкция для медицинского применения – документ, по которому обяжут (привиться, прим.ред.). Еще в феврале или марте было много ситуаций: кто-то приболел, кто-то не успел, кто-то на 21 день себя неважно почувствовал. Поэтому приходили на 25-30 дней. Академия Гинзбурга сказала, что на 21 день раньше прививаться не стоит, потому что организм еще не переработал предыдущую (дозу, прим.ред.). А позже – вариативность есть. В принципе, чтобы на 22 день все закончилось, эффект нужно повторять заново, конечно же, такого нет. Поэтому, когда вакцинировался, не боялся этого. Читал, что Министерство здравоохранения выпустило релиз. Он основывается на неких научных теориях», - сообщил Сергей Барон.

Он отметил, что разработчик просто так слов на ветер не бросает, оно обусловлено научными данными.

«В инструкцию по медицинскому применению оно так быстро не попадет: нужно оформить документы, исследования проводить в необходимом формате, только потом внести. Что касается перебоев, возможно, связано с логистикой. На самом деле, если говорить про нас, в конце апреля был тайм-аут, вакцину не производили из-за отсутствия сырья», - добавил глава Карагандинского фармзавода Сергей Барон.

Напомним, в постановлении главного санврача отмечено, что вторую дозу вакцины «Спутник V» можно получить в течение 90 дней.

Позже министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал увеличение интервала между двумя компонентами российской вакцины «Спутник V».