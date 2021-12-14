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Увеличение экспорта продукции АПК отмечают в Казахстане

14 Декабря 2021 10:17
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Увеличение экспорта продукции АПК отмечают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какая работа проводится министерством сельского хозяйства РК над развитием экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции, рассказал глава МСХ РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях увеличения объемов экспортируемой продукции министерством ведется планомерная работа над развитием экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции, делая упор на экспорт переработанной продукции», - сказал Ербол Карашукеев.

Было отмечено, что за 9 месяцев 2021 года объем экспорта продукции АПК составил 2,6 млрд долл. США и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 14,3% (9 месяцев 2020 года – 2,2 млрд. долл. США). Объем экспорта переработанной продукции АПК составил

950,5 млн долл. США, что на 2,4% выше аналогичного периода 2020 года (928,5 млн долл. США). В структуре экспорта продукции АПК доля экспорта переработанной продукции составила 37 %.



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#Правительство РК   #Экономика   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Серик Сабеков

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