Увеличение экспорта продукции АПК отмечают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какая работа проводится министерством сельского хозяйства РК над развитием экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции, рассказал глава МСХ РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях увеличения объемов экспортируемой продукции министерством ведется планомерная работа над развитием экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции, делая упор на экспорт переработанной продукции», - сказал Ербол Карашукеев.

Было отмечено, что за 9 месяцев 2021 года объем экспорта продукции АПК составил 2,6 млрд долл. США и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 14,3% (9 месяцев 2020 года – 2,2 млрд. долл. США). Объем экспорта переработанной продукции АПК составил

950,5 млн долл. США, что на 2,4% выше аналогичного периода 2020 года (928,5 млн долл. США). В структуре экспорта продукции АПК доля экспорта переработанной продукции составила 37 %.



