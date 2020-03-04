Увеличена производительность Шардаринской гидроэлектростанции

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На Шардаринской гидроэлектростанции проведена модернизация, мощность продукции увеличилась на 26%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Если до ремонтных работ вырабатывается 100 мВТ электроэнергии, то сейчас объем производства достиг 126 мВт. В итоге уровень обеспеченности региона электроэнергией вырос на 14%. До модернизации этот показатель составлял всего 8%. Об этом сообщил заместитель главного инженера АО «Шардаринская ГЭС» Нурлан Аманов.

Как стало известно, в ходе модернизации четыре генератора на станции заменены современным немецким оборудованием. «Устаревшее оборудование в комплексе, которое имеет почти полвека истории, полностью заменено на новое, в рамках Карты индустриализации страны. В результате возросли объемы продукции, вода в водохранилище так же не вытекает впустую. Соответственно, в областном масштабе появилась возможность постоянно поддерживать силу тока на высоковольтной линии, необходимой для производства», - сказал Н.Аманов.

Специалисты говорят, что все рабочие камеры вставлены из негорючего железа. Ранее они были из чугуна. Общая стоимость проекта-75 миллионов евро. «Одним словом, компьютером управляется оборудование, подключаемое к бывшему ручному отсоединению. Есть установки для заправки масла «АРУ«. Раньше использовали физическую силу, запускали вручную. В настоящее время все управляется с помощью компьютера. В ходе модернизации, наряду с оборудованием, полностью модернизированы сети и устройства управления внутри станции», – сообщил заместитель главного инженера АО «Шардаринская ГЭС».

Стоит отметить, что с момента строительства станции общий объем мощности выработан на 21 мрд. 460 млн. Для обновления работы станции было привлечено более 150 человек, сейчас здесь трудятся 136 сотрудников.

