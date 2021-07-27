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Увеличена подача воды в казахстанскую часть канала «Достык»

27 Июля 2021 10:26
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Увеличена подача воды в казахстанскую часть канала «Достык»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подача воды в казахстанскую часть канала «Достык» была увеличена с 80 куб.м/с до 100 куб.м/c, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии РК.

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Согласно достигнутой договоренности по итогам телефонного разговора Премьер-Министров Республики Казахстан и Республики Таджикистан 26 июля т.г. в г. Душанбе состоялась двусторонняя встреча Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан М. Мирзагалиева с Министром энергетики и водного хозяйства Республики Таджикистан Д. Джума.

В ходе встречи стороны обсудили водохозяйственные вопросы двух стран.

Казахстанская сторона поблагодарила таджикскую сторону за увеличение попусков воды с водохранилища Бахри-Точик. Так, с целью обеспечения водой сельхозтоваропроизводителей Туркестанской области подача воды в казахстанскую часть канала «Достык» была увеличена с 80 м3/с до 100 м3/c.

Также стороны договорились продолжить совместные меры по улучшению водохозяйственной обстановки в среднем и нижнем течении реки Сырдарья.

Ранее сообщалось об у величении попусков воды по каналу Достык для фермеров Туркестанской области.

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#Внешняя политика Казахстана   #Экология   #Таджикистан   #Сельское хозяйство  
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