Утверждены новые составы Ассамблеи народа Казахстана и Совета Ассамблеи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советом Ассамблеи народа Казахстана одобрены новые составы АНК и Совета Ассамблеи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе расширенного заседания Совета АНК рассмотрен вопрос по внесению изменений и дополнений в состав АНК и Совета Ассамблеи.

«Действующие составы были утверждены решением президента РК от 23 ноября 2020 года. Вместе с тем, решением сессии АНК от 28 апреля 2021 года одобрен вопрос передачи права возглавлять АНК Президенту РК, а также закрепление статуса почетного председателя АНК за Первым Президентом РК - Елбасы», - сказал заместитель Председателя АНК – заведующий Секретариатом Марат Азильханов.

Он также отметил, что в рамках совершенствования государственной политики в сфере межэтнических отношений проведена модернизация системы обеспечения межэтнического согласия.

«Секретариатом АНК выработаны подходы по формированию составов Ассамблеи на местах и направлены акимам - председателям АНК городов и областей, в соответствии с которыми в регионах сейчас проведена работа по ротации членов Ассамблеи», - добавил Марат Азильханов.

При составах региональных Ассамблеи включаются представители от этнокультурных объединений, структур АНК, научной и творческой интеллигенции, общественных объединений и молодежных организаций, государственных органов и лидеров общественного мнения в соответствии с предложениями регионов.

«При утверждении состав Ассамблеи будет состоять из 523 членов, в том числе на центральном уровне - 105 и на региональном - 418. Таким образом, предусматривается значительное расширение регионального компонента, а также молодежного сегмента Ассамблеи. Всего в составе Ассамблеи представлено 39 этнических групп», - проинформировал заместитель председателя АНК.

Также обновляется состав Совета АНК в связи изменением места работы государственных служащих, являющихся членами Ассамблеи.

«Состав Совета состоит из 76 членов, ранее 72, в который вошло руководство страны, Администрации Президента, Канцелярии Первого Президента - Елбасы, министр информации и общественного развития, культуры и спорта, образования и науки, Акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областей, которые также также являются председателями АНК на местах. 10 членов Совета представляют Мажилис Парламента, два члена совета являются депутатами Сената Парламента», - отметил Марат Азильханов.

Отметим, что в ходе расширенного заседания участники единогласно проголосовали за утверждение составов.