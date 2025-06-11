Утверждены новые тарифы на въезд в Баянаульский национальный парк

Зоны отдыха Жасыбай, Сабындколь и Торайгыр в Баянаульском национальном парке готовы к приему туристов. Сотрудники национального парка сейчас приводят в соответствие с требованиями пункты пропуска, обновляют арки, аншлаги, баннеры. В зоне отдыха Жасыбай, куда приезжает много туристов, в этом году введен ряд изменений. Работают 4 пункта пропуска в зоны отдыха. Из них 2 — в Жасыбае, остальные — на озерах Сабындыколь и Торайгыр.

Фото: нацпарк Баянауыл

— В зоне отдыха Жасыбай мы убрали незаконные магазины и киоски. В этом году мы также не разрешили устанавливать юрты вблизи озера. В двух местах будут специальные площадки для установки палаток. Одна из них относится к нашему парку. На площадке установили скамейки, места для приготовления шашлыка, туалеты. Созданы удобства для приезжающих, — говорит директор Баянаульского государственного национального парка Аждар Жусупов.

Фото: нацпарк Баянауыл

— В этом году по госзакупкам приобрели 15 туалетов. Мы устанавливаем их в соответствующих местах. Постоянно проводится разъяснительная работа с целью напоминания людям о необходимости соблюдения чистоты и предотвращения пожаров. Также мы выявляем безнадзорный домашний скот, предупреждаем владельцев. Кроме того, в этом году мы приняли решение не размещать катамараны и батуты на центральном пляже озера Жасыбай. Ранее значительную часть пляжа занимали катамараны. Если их уберут, то для отдыхающих будет больше места на пляже. Мы объявили борьбу с теми, кто незаконно предлагает услуги катамаранов. Уже сейчас выявлены три частных физических лица, они привлечены к ответственности с помощью правоохранительных органов. Мы считаем своей обязанностью создать все условия для свободного отдыха людей на озере, — отметил Аждар Жусупов.

В этом году установлен новый тариф для приезжающих в зоны отдыха в Баянаульском парке. Если человек приходит пешком, он платит 560 тенге. Если на автомашине, тогда взимается разовый платеж на единицу транспорта. Например, за легковые автомашины платят 1 575 тенге, за микроавтобус — около 7 тысяч тенге, за большие автобусы с количеством мест более 32 — около 19 тысяч тенге.

Сейчас сотрудники парка очищают каменистые места, горные тропы от мусора, устанавливают специальные знаки. По программе «Жасыл даму» инспекторам выделено 80 тысяч пакетов для мусора, 15 контейнеров.

Фото: нацпарк Баянаул

Частью повседневной работы сотрудников парка станет побуждение отдыхающих к соблюдению чистоты.

В прошлом году на территории парка отдохнули более 161 тысячи туристов, из них 45% — туристы из Карагандинской области. В этом году руководство парка прогнозирует, что количество отдыхающих увеличится в разы.

Ранее сообщалось, когда в Баянаульском национальном парке откроется туристический сезон.

В Баянаульском парке в этом году вновь появились каракурты. Специалисты напоминают приезжающим об осторожности вблизи озера Торайгыр.