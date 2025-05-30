Туристический сезон в Баянауле откроют с 14 июня

По словам главы Баянаульского района Ардака Кинтаева, для туристов помимо домов отдыха функционируют объекты придорожного сервиса. В летний период планируется открытие дополнительных точек питания и торговых павильонов в зонах отдыха «Жасыбай», «Сабындыколь» и «Торайгыр».

— Разработаны и подготовлены к запуску 14 туристических маршрутов. Все службы, обеспечивающие безопасность отдыхающих, находятся в полной готовности. Установлены камеры видеонаблюдения, организованы спасательные посты на водоёмах. Для дальнейшего развития туристической инфраструктуры предусмотрено благоустройство береговой линии озера Сабындыколь на сумму около 568 млн тенге. Проект включает создание входных групп, установку малых архитектурных форм и обустройство смотровых площадок. Также в с. Баянаул ведётся строительство визит-центра с краеведческим музеем стоимостью порядка 1 млрд тенге. Эти инициативы направлены на снижение рекреационной нагрузки на озеро Жасыбай, — сообщил аким Баянальского района.

Особое внимание уделено благоустройству территории родника «Әулие бұлақ» в селе Торайгыр. Это уникальный природный объект, где произрастает реликтовая чёрная ольха. В рамках работ установлены душевые кабины, беседки, созданы комфортные условия для развития экологического туризма.

Меж тем, в этом году должны приступить к разработке проектно-сметной документации по строительству дороги к скале Кемпіртас, скале, образованной силой природы сотни лет назад. Вблизи находятся археологические памятники эпохи бронзы — гробницы и поселения андроновской культуры.

На сегодня в Баянаульском районе реализуют 5 инвестпроектов, стоимостью 5,2 млрд тенге. Среди них — строительство круглогодичного дома отдыха «Березовая роща», сервисной зоны у автозаправочной станции при въезде в Баянаул, базы отдыха «Сабындыколь Плаза», а также культурного центра с социальными объектами и гостевых домов в зоне отдыха «Факел».

Ранее Премьер-министр РК ответил, когда Баянаулу будет присвоен особый статус.