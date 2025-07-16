Утверждена спортивная программа летних Азиатских игр Аичи-Нагоя-2026

Решение было принято единогласно в ходе онлайн-заседания Исполкома ОСА под председательством первого вице-президента организации Тимоти Фока.

В программу Игр вошел 41 вид спорта, объединяющий 68 дисциплин и 460 соревновательных событий. Спортсмены разыграют 217 комплектов наград в мужской категории, 204 — в женской и 39 — в смешанных соревнованиях.

Среди видов спорта как олимпийские (легкая атлетика, плавание, футбол, теннис), так и традиционные для региона или новые дисциплины, такие как киберспорт, брейкинг, сепактакрау, ушу и кабадди. Помимо этого, в программе будут представлены такие вилы спорта как бокс, дзюдо, регби-7, тяжелая атлетика, современное пятиборье, фехтование, скейтбординг, гребля, парусный спорт и боевые искусства (джиу-джитсу, кураш, MMA).

Япония примет Азиатские игры в третий раз. Ранее страна уже была хозяйкой соревнований в 1958 году (Токио) и в 1994 году (Хиросима).

Напомним, этой зимой завершились IX Зимние Азиатские игры в Харбине (Китай). На Белой Азиаде сборная Казахстана завоевала 4 золотые, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей, заняв 4-е место в общекомандном зачете.