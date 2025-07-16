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    14:35, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Утверждена спортивная программа летних Азиатских игр Аичи-Нагоя-2026

    Исполнительный совет Олимпийского совета Азии (OCA) утвердил окончательную спортивную программу 20-х Азиатских игр, которые пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года в японских городах Айчи и Нагоя, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Утверждена спортивная программа летних Азиатских игр Аичи-Нагоя-2026
    Фото: НОК РК

    Решение было принято единогласно в ходе онлайн-заседания Исполкома ОСА под председательством первого вице-президента организации Тимоти Фока.

    В программу Игр вошел 41 вид спорта, объединяющий 68 дисциплин и 460 соревновательных событий. Спортсмены разыграют 217 комплектов наград в мужской категории, 204 — в женской и 39 — в смешанных соревнованиях.

    Среди видов спорта как олимпийские (легкая атлетика, плавание, футбол, теннис), так и традиционные для региона или новые дисциплины, такие как киберспорт, брейкинг, сепактакрау, ушу и кабадди. Помимо этого, в программе будут представлены такие вилы спорта как бокс, дзюдо, регби-7, тяжелая атлетика, современное пятиборье, фехтование, скейтбординг, гребля, парусный спорт и боевые искусства (джиу-джитсу, кураш, MMA).

    Япония примет Азиатские игры в третий раз. Ранее страна уже была хозяйкой соревнований в 1958 году (Токио) и в 1994 году (Хиросима).

    Напомним, этой зимой завершились IX Зимние Азиатские игры в Харбине (Китай). На Белой Азиаде сборная Казахстана завоевала 4 золотые, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей, заняв 4-е место в общекомандном зачете.

    Теги:
    Спорт Япония НОК Азиатские игры
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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