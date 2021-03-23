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    11:55, 23 Март 2021 | GMT +6

    Утвержден состав Комиссии по земельной реформе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства для обсуждения норм проекта Земельного кодекса РК и выработки предложений создана Комиссия по земельной реформе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    Состав Комиссии по земельной реформе:

    Тугжанов Ералы Лукпанович – заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, председатель

    Омаров Сапархан Кесикбаевич – министр сельского хозяйства Республики Казахстан, заместитель председателя

    Темиржанов Мурат Баритович – председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, секретарь

    Кырыкбаев Арман Оразбаевич – секретарь партии «Nur Otan» (по согласованию)

    Бектаев Али Абдикаримович – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Народной патриотической партии «Ауыл», председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий (по согласованию)

    Кул-Мухаммед Мухтар Абрарулы – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (по согласованию)

    Бактиярулы Мурат – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке (по согласованию)

    Куришбаев Ахылбек Кажигулович – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий (по согласованию)

    Султанов Ерик Хамзинович – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству (по согласованию)

    Барлыбаев Ерлан Хайлановичт – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член демократический партии «Акжол», председатель Комитета по аграрным вопросам (по согласованию)

    Конуров Айкын Ойратович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель Народной партии Казахстана (по согласованию)

    Уисимбаев Аскарбек Съезбекович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

    Тлеухан Бекболат Канайулы – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)

    Сарым Айдос Амироллаевич – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)

    Абдигалиулы Берик – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)

    Смагул Бакытбек – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)

    Ашимжанов Жанарбек Садыканович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

    Нуркенов Нурлан Жанбыршыулы – заместитель акима города Нур-Султана

    Азирбаев Мухит Бакытович – заместитель акима города Алматы

    Айманбетов Маулен Зарлыкович - заместитель акима города Шымкента

    Абдыкаликов Галимжан Кенжешович – заместитель акима Акмолинской области

    Кенжеханулы Ермек – заместитель акима Актюбинской области

    Турдалиев Серик Мелисович – заместитель акима Алматинской области

    Нурлыбаев Кайрат Ескабылулы – заместитель акима Атырауской области

    Нурбаев Ержан Ахтанович – заместитель акима Восточно-Казахстанской области

    Манкеев Мухтар Наурызбаевич – первый заместитель акима Западно-Казахстанской области

    Ныгмашев Берик Болатович – заместитель акима Жамбылской области

    Шайдаров Серик Жаманкулович – заместитель акима Карагандинской области

    Нурмухамбетов Гауез Торсанович – первый заместитель акима Костанайской области

    Жаханов Бахыт Дюсенович – заместитель акима Кызылординской области

    Ниязов Галымжан Мукырович – заместитель акима Мангистауской области

    Байханов Асаин Куандыкович – заместитель акима Павлодарской области

    Тасмаганбетов Марат Иманбаевич – первый заместитель акима Северо-Казахстанской области

    Тажибаев Улан Калмуханович – заместитель акима Туркестанской области

    Есенеев Ербол Еркенович – управляющий директор – директор департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (по согласованию)

    Сауэр Иван Адамович – председатель Комитета агропромышленного комплекса Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (по согласованию)

    Дайрабаев Жигули Молдакалыкович – президент республиканского общественного объединения «Союз фермеров Казахстана» (по согласованию)

    Бисетаев Кайрат Серикбаевич – председатель объединения юридических лиц «Союз картофелеводов и овощеводов Казахстана» (по согласованию)

    Садырбаев Алмазбек Жумабекович – председатель объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Национальная ассоциация овцеводов Казахстана SHOPAN ATA» (по согласованию)

    Бактибаев Максут Бахтжанович – председатель объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Мясной союз Казахстана» (по согласованию)

    Турисбеков Заутбек Каусбекович - первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов (по согласованию)

    Кошим Досмуханбет Калмаханулы – председатель общественного объединения «Ұлт тағдыры», политолог (по согласованию)

    Худайбергенов Олжас Абдумаликович – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Центр стратегических инициатив», экономист (по согласованию)

    Куатов Даурен Касенович – писатель, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)

    Тайжан Мухтар Болатханович – президент фонда Болатхана Тайжана, общественный деятель (по согласованию)

    Кожык Жанибек – общественный деятель, писатель (по согласованию)

    Базарбек Бакытжан Жумабекулы – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Bazarbek & Partners», юрист (по согласованию)

    Толыкбай Максат – журналист (по согласованию)

    Жумалы Расул Берекетович - политолог, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)

    Башимов Марат Советович – директор экспертного института европейского права и прав человека, политолог (по согласованию)

    Ошакбаев Рахим Сакенович – директор общественного фонда «Центр прикладных исследований «TALAP», экономист (по согласованию)

    Абенов Мурат Абдуламитович – председатель объединения юридических лиц «Национальная палата образования и инновации «Серпін», общественный деятель (по согласованию)

    Терещенко Сергей Александрович - президент объединения юридических лиц «Национальный союз пчеловодов Казахстана «БАЛ-АРА», Алматинская область (по согласованию)

    Нажметдинулы Болатбек – председатель объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Союз садоводов», Туркестанская область (по согласованию)

    Жайнбаева Нурсауле Айсагалиевна – председатель общественного объединения «Ассоциация крестьянских (фермерских) и сельскохозяйственных кооперативов «Агророст», Мангистауская область (по согласованию)

    Досмухамбетов Темирхан Мынайдарович – учредитель товарищества с ограниченной ответственностью «Байсерке-Агро», Алматинская область (по согласованию)

    Буканов Сайран Балкенович – учредитель товарищества с ограниченной ответственностью «Каркын», герой труда Казахстана, Костанайская область (по согласованию)

    Сагналин Нурлан Шынбаевич – учредитель товарищества с ограниченной ответственностью «Актеп», Актюбинская область (по согласованию)

    Ходжаназаров Айдарбек Асанович – генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью «Олжа Агро», Костанайская область (по согласованию)

    Уалиев Батырбек Турсунбекович – генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью «Агрофирма TNK», Акмолинская область (по согласованию)

    Жаксылыков Асен Дулатович – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Гормолзавод», Акмолинская область (по согласованию)

    Джакибаев Мурат Урынбаевич – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Белес Агро», Западно-Казахстанская область (по согласованию)

    Касицин Александр Анатольевич - директор товарищества с ограниченной ответственностью «ГАЛИЦКОЕ», Павлодарская область (по согласованию)

    Ныгметов Сейтжапар Алшынбекович – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Кайнар», Карагандинская область (по согласованию)

    Абитаев Фарид Кумашевич – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Опытное хозяйство масличных культур», Восточно-Казахстанская область (по согласованию)

    Уразбаев Сайлау Шаймарданович – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Каракудук», Павлодарская область (по согласованию)

    Шагиртаев Имамзада Куанышбаевич – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Тан ЛТД», Кызылординская область (по согласованию)

    Искаков Нартай Жуматайулы – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Агрофирма Кара-озек», Акмолинская область (по согласованию)

    Зенченко Геннадий Геннадьевич – директор коммандитного товарищества «Зенченко и К», Северо-Казахстанская область (по согласованию)

    Мамбетов Еркебулан Нурмагамбетович – генеральный директор коммандитного товарищества «Мамбетов и компания», Северо-Казахстанская область (по согласованию)

    Егизбаев Оразгелды Утегенович – глава сельскохозяйственного производственного кооператива «Оразгелды-Датка», Туркестанская область (по согласованию)

    Егизбаев Керимхан – глава научно-производительного крестьянского хозяйства «Агротехнология», Кызылординская область (по согласованию)

    Жабяк Игорь Васильевич – глава крестьянского хозяйства «ШАНС», Карагандинская область (по согласованию)

    Хильниченко Александр Викторович – заместитель председателя правления коммандитного товарищества «Хильниченко и К», Алматинская область (по согласованию)

    Манатов Саха Узакович – глава крестьянского хозяйства «Aspan agro», Жамбылская область (по согласованию)

    Нурбаев Талап Даулетбаевич – глава крестьянского хозяйства «Нурсултан», Жамбылская область (по согласованию)

    Сарманов Мурат Сатыбалдиевич – глава крестьянского хозяйства «Нурлы Дала», Атырауская область (по согласованию)

    Балжигитов Сейтжан Капанович – глава крестьянского хозяйства «Достан Ата», Атырауская область (по согласованию)

    Токашев Оралбек Нурмуханбетович – глава крестьянского хозяйства «Балке», Восточно-Казахстанская область (по согласованию)

    Алишев Казыбек Курмангалиевич – глава крестьянского хозяйства «Арман-М», Актюбинская область (по согласованию)


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