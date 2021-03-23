Утвержден состав Комиссии по земельной реформе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства для обсуждения норм проекта Земельного кодекса РК и выработки предложений создана Комиссия по земельной реформе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Состав Комиссии по земельной реформе:

Тугжанов Ералы Лукпанович – заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, председатель

Омаров Сапархан Кесикбаевич – министр сельского хозяйства Республики Казахстан, заместитель председателя

Темиржанов Мурат Баритович – председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, секретарь

Кырыкбаев Арман Оразбаевич – секретарь партии «Nur Otan» (по согласованию)

Бектаев Али Абдикаримович – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Народной патриотической партии «Ауыл», председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий (по согласованию)

Кул-Мухаммед Мухтар Абрарулы – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (по согласованию)

Бактиярулы Мурат – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке (по согласованию)

Куришбаев Ахылбек Кажигулович – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий (по согласованию)

Султанов Ерик Хамзинович – депутат Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству (по согласованию)

Барлыбаев Ерлан Хайлановичт – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член демократический партии «Акжол», председатель Комитета по аграрным вопросам (по согласованию)

Конуров Айкын Ойратович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель Народной партии Казахстана (по согласованию)

Уисимбаев Аскарбек Съезбекович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Тлеухан Бекболат Канайулы – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)

Сарым Айдос Амироллаевич – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)

Абдигалиулы Берик – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)

Смагул Бакытбек – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)

Ашимжанов Жанарбек Садыканович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Нуркенов Нурлан Жанбыршыулы – заместитель акима города Нур-Султана

Азирбаев Мухит Бакытович – заместитель акима города Алматы

Айманбетов Маулен Зарлыкович - заместитель акима города Шымкента

Абдыкаликов Галимжан Кенжешович – заместитель акима Акмолинской области

Кенжеханулы Ермек – заместитель акима Актюбинской области

Турдалиев Серик Мелисович – заместитель акима Алматинской области

Нурлыбаев Кайрат Ескабылулы – заместитель акима Атырауской области

Нурбаев Ержан Ахтанович – заместитель акима Восточно-Казахстанской области

Манкеев Мухтар Наурызбаевич – первый заместитель акима Западно-Казахстанской области

Ныгмашев Берик Болатович – заместитель акима Жамбылской области

Шайдаров Серик Жаманкулович – заместитель акима Карагандинской области

Нурмухамбетов Гауез Торсанович – первый заместитель акима Костанайской области

Жаханов Бахыт Дюсенович – заместитель акима Кызылординской области

Ниязов Галымжан Мукырович – заместитель акима Мангистауской области

Байханов Асаин Куандыкович – заместитель акима Павлодарской области

Тасмаганбетов Марат Иманбаевич – первый заместитель акима Северо-Казахстанской области

Тажибаев Улан Калмуханович – заместитель акима Туркестанской области

Есенеев Ербол Еркенович – управляющий директор – директор департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (по согласованию)

Сауэр Иван Адамович – председатель Комитета агропромышленного комплекса Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (по согласованию)

Дайрабаев Жигули Молдакалыкович – президент республиканского общественного объединения «Союз фермеров Казахстана» (по согласованию)

Бисетаев Кайрат Серикбаевич – председатель объединения юридических лиц «Союз картофелеводов и овощеводов Казахстана» (по согласованию)

Садырбаев Алмазбек Жумабекович – председатель объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Национальная ассоциация овцеводов Казахстана SHOPAN ATA» (по согласованию)

Бактибаев Максут Бахтжанович – председатель объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Мясной союз Казахстана» (по согласованию)

Турисбеков Заутбек Каусбекович - первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов (по согласованию)

Кошим Досмуханбет Калмаханулы – председатель общественного объединения «Ұлт тағдыры», политолог (по согласованию)

Худайбергенов Олжас Абдумаликович – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Центр стратегических инициатив», экономист (по согласованию)

Куатов Даурен Касенович – писатель, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)

Тайжан Мухтар Болатханович – президент фонда Болатхана Тайжана, общественный деятель (по согласованию)

Кожык Жанибек – общественный деятель, писатель (по согласованию)

Базарбек Бакытжан Жумабекулы – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Bazarbek & Partners», юрист (по согласованию)

Толыкбай Максат – журналист (по согласованию)

Жумалы Расул Берекетович - политолог, член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)

Башимов Марат Советович – директор экспертного института европейского права и прав человека, политолог (по согласованию)

Ошакбаев Рахим Сакенович – директор общественного фонда «Центр прикладных исследований «TALAP», экономист (по согласованию)

Абенов Мурат Абдуламитович – председатель объединения юридических лиц «Национальная палата образования и инновации «Серпін», общественный деятель (по согласованию)

Терещенко Сергей Александрович - президент объединения юридических лиц «Национальный союз пчеловодов Казахстана «БАЛ-АРА», Алматинская область (по согласованию)

Нажметдинулы Болатбек – председатель объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Союз садоводов», Туркестанская область (по согласованию)

Жайнбаева Нурсауле Айсагалиевна – председатель общественного объединения «Ассоциация крестьянских (фермерских) и сельскохозяйственных кооперативов «Агророст», Мангистауская область (по согласованию)

Досмухамбетов Темирхан Мынайдарович – учредитель товарищества с ограниченной ответственностью «Байсерке-Агро», Алматинская область (по согласованию)

Буканов Сайран Балкенович – учредитель товарищества с ограниченной ответственностью «Каркын», герой труда Казахстана, Костанайская область (по согласованию)

Сагналин Нурлан Шынбаевич – учредитель товарищества с ограниченной ответственностью «Актеп», Актюбинская область (по согласованию)

Ходжаназаров Айдарбек Асанович – генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью «Олжа Агро», Костанайская область (по согласованию)

Уалиев Батырбек Турсунбекович – генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью «Агрофирма TNK», Акмолинская область (по согласованию)

Жаксылыков Асен Дулатович – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Гормолзавод», Акмолинская область (по согласованию)

Джакибаев Мурат Урынбаевич – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Белес Агро», Западно-Казахстанская область (по согласованию)

Касицин Александр Анатольевич - директор товарищества с ограниченной ответственностью «ГАЛИЦКОЕ», Павлодарская область (по согласованию)

Ныгметов Сейтжапар Алшынбекович – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Кайнар», Карагандинская область (по согласованию)

Абитаев Фарид Кумашевич – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Опытное хозяйство масличных культур», Восточно-Казахстанская область (по согласованию)

Уразбаев Сайлау Шаймарданович – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Каракудук», Павлодарская область (по согласованию)

Шагиртаев Имамзада Куанышбаевич – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Тан ЛТД», Кызылординская область (по согласованию)

Искаков Нартай Жуматайулы – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Агрофирма Кара-озек», Акмолинская область (по согласованию)

Зенченко Геннадий Геннадьевич – директор коммандитного товарищества «Зенченко и К», Северо-Казахстанская область (по согласованию)

Мамбетов Еркебулан Нурмагамбетович – генеральный директор коммандитного товарищества «Мамбетов и компания», Северо-Казахстанская область (по согласованию)

Егизбаев Оразгелды Утегенович – глава сельскохозяйственного производственного кооператива «Оразгелды-Датка», Туркестанская область (по согласованию)

Егизбаев Керимхан – глава научно-производительного крестьянского хозяйства «Агротехнология», Кызылординская область (по согласованию)

Жабяк Игорь Васильевич – глава крестьянского хозяйства «ШАНС», Карагандинская область (по согласованию)

Хильниченко Александр Викторович – заместитель председателя правления коммандитного товарищества «Хильниченко и К», Алматинская область (по согласованию)

Манатов Саха Узакович – глава крестьянского хозяйства «Aspan agro», Жамбылская область (по согласованию)

Нурбаев Талап Даулетбаевич – глава крестьянского хозяйства «Нурсултан», Жамбылская область (по согласованию)

Сарманов Мурат Сатыбалдиевич – глава крестьянского хозяйства «Нурлы Дала», Атырауская область (по согласованию)

Балжигитов Сейтжан Капанович – глава крестьянского хозяйства «Достан Ата», Атырауская область (по согласованию)

Токашев Оралбек Нурмуханбетович – глава крестьянского хозяйства «Балке», Восточно-Казахстанская область (по согласованию)

Алишев Казыбек Курмангалиевич – глава крестьянского хозяйства «Арман-М», Актюбинская область (по согласованию)