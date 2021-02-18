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Утвержден план мероприятий по празднованию 30-летия Независимости РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
18 Февраля 2021, 17:23
Утвержден план мероприятий по празднованию 30-летия Независимости РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утвержден общереспубликанский план мероприятий по празднованию 30-летия Независимости Казахстана. Об этом заявила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«2021 год связан с 30-летием Независимости Республики Казахстан. Утвержден общереспубликанский план мероприятий по празднованию 30-летия Независимости. Вы знаете, что Глава государства подчеркнул, что во время празднования этой знаменательной исторической даты нельзя допускать суеты и расточительства, каждое мероприятие должно быть связано с конкретными шагами, которые принесут пользу стране. В этой связи мы должны подойти к этому историческому событию с идеологической точки зрения. Юбилейные мероприятия следует направить на развитие инфраструктуры культуры, архивов, спорта и туризма», - сказала глава Минкультуры Актоты Раимкулова на коллегии ведомства.

Министр уточнила, что мероприятия должны быть ориентированы на продвижение национальной культуры, возрождение традиций, пропаганду здорового образа жизни, развитие массового спорта, в том числе национальных видов спорта.

Напомним, 5 февраля под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось первое заседание Государственной комиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости РК.


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