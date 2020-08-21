Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Утвержден перечень работ на соискание госпремии имени аль-Фараби

Редактор:  
Гульмира Байзакова
21 Августа 2020, 18:07
Утвержден перечень работ на соискание госпремии имени аль-Фараби

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Комиссия рассмотрела шесть работ, выдвинутых на соискание премии, а также ознакомилась с результатами государственной научно-технической экспертизы и экспертно-аналитических рекомендаций трех секций:

по медицинским наукам;

по общественно-гуманитарным наукам;

по естественным наукам и металлургии.

По итогам заседания комиссии утвержден перечень работ, прошедших предварительный отбор на соискание Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби 2020 года, который будет опубликован в средствах массовой информации.


Наука   Другие государственные органы   аль-Фараби  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане
Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш