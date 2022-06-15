15 Июня 2022 15:00

Утвержден новый состав акмолинской Ассамблеи народа Казахстана

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области утвержден новый состав Ассамблеи народа Казахстана. Участие в работе XXV сессии принял и аким области Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе облакимата, на сессии были обсуждены принимаемые меры по реализации задач, поставленных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым на прошедшей XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана.

В работе областной сессии приняли участие члены Ассамблеи, представители этнокультурных и религиозных объединений, государственных учреждений, неправительственных организаций, молодежи.

Выступая перед участниками, глава региона, председатель областной Ассамблеи народа Казахстана Ермек Маржикпаев отметил важность задач, озвученных на прошедшей XXXI сессии АНК и необходимость направления всех сил на их исполнение.

«Ключевым моментом сессии стала инициатива Президента по проведению республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан. На протяжении месяца в области проводилась широкая информационно-разъяснительная работа по вносимым поправкам в основной закон страны. 5 июня акмолинцы внесли свою лепту в построение Нового, Справедливого Казахстана», - подчеркнул руководитель региона.

Е. Маржикпаев выразил благодарность акмолинцам за наивысший результат по стране проголосовавших «за» поправки в Конституцию.

В своих выступлениях спикеры поделились мнениями по вопросам укрепления мира и согласия, сохранения единства и достижения поставленных задач.

«Мы живем в интересное, сложное время – время перемен, когда все вокруг стремительно меняется – и общество, и государство и сама жизнь. Совсем недавно мы приняли участие во всенародном референдуме и, проявив единство, сплоченность, проголосовали за изменения в Конституцию РК, которые носят фундаментальный характер и кардинально меняют политическую систему страны», - сказала главный редактор газет «Зерделі Зеренді» и «Зерен» Зерендинского района Светлана Ким.

В завершение мероприятия членами акмолинской ассамблеи народа Казахстана было принято обращение к жителям региона и утвержден новый состав областной Ассамблеи.