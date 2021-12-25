Утвержден комплексный план развития Мангистауской области

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Утвержден комплексный план на 2021-2025 годы, придающий новый импульс развитию Мангистауской области и направленный на решение актуальных проблем общественности. Об этом сообщил заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области Куаныш Балжанов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, комплексный план состоит из 214 мероприятий.

«По прямому поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева при поддержке правительства был разработан комплексный план. Состоит из 214 мероприятий. Из них в рамках развития экономики предусмотрено 87 мероприятий, жилья и инфраструктуры – 48, социальной сферы и экологии – 66, обеспечения гражданской обороны - 13. Что касается финансирования, то общий бюджет составляет 2,1 трлн тенге, из них 71% приходится на долю частных инвестиций», - сказал Куаныш Балжанов.

В целом, реализация комплексного плана предполагает достижение следующих результатов:

- к 2025 году увеличение объема валового внутреннего продукта области составит с 3,1 трлн тенге до 4,1 трлн тенге;

- к 2025 году в сфере туризма - увеличение количества туристов, прибывающих в регион до 750 тысяч;

- увеличение фактических денежных доходов населения от 144,2 тыс. тенге до 202,3 тыс. тенге;

- самый важный вопрос - создание более 60 тысяч рабочих мест.

Куаныш Балжанов также остановился на социально экономических показателях региона за 11 месяцев. В рамках диверсификации экономики региона – обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, туризм, транспорт и логистика, строительство.

В текущем году объем производства в сфере развития обрабатывающей промышленности увеличился на 3,3% и составил 166,3 млрд тенге. Производство нефтепродуктов выросло на 2,6%, фармацевтической продукции – на 26%, продуктов питания – на 1,6% и минеральных продуктов – на 13,3%.

В этой отрасли реализуется 10 инвестиционных проектов на общую сумму 19,4 млрд тенге. В результате будет создано более 600 новых рабочих мест.

Также в регионе запланирована реализация 20 инвестиционных проектов на сумму около 243,5 млрд тенге, на сегодняшний день запущено 15 проектов. В результате трудоустроено более 1200 человек. В целом, из запланированных на этот год проектов 10 относятся к обрабатывающей промышленности, 5 - к туризму, остальные - к другим отраслям экономики.