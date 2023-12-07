Утвержден Комплексный план развития Аркалыка и двух районов Костанайской области

Правительство утвердило Комплексный план социально-экономического развития города Аркалыка, Амангельдинского и Джангельдинского районов Костанайской области на период с 2023 по 2027 годы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Миннацэкономики РК.

Аркалык – расположен на юге Костанайской области.

Город Аркалык образован в 1956 году вокруг группы месторождений бокситов. Численность населения города на 1 декабря 2022 года составляет 38,4 тысяч человек.

Амангельдинский и Джангельдинский районы находятся на юге и юго-западе Костанайской области. Образованы в 1928 году, основной специализацией является сельское хозяйство. Численность Амангельдинского района составляет 13,5 тыс.человек, Джангельдинского района 10,8 тыс.человек.

В общей сложности в рамках КПР предусмотрено 137 мероприятий общей стоимостью 504,4 млрд тенге. Из этой суммы 59,4 млрд тенге будут выделены из республиканского бюджета, 21,1 млрд тенге из местного бюджета, а 423,9 млрд тенге будут покрыты другими источниками финансирования.

Планирование районной среды.

Предусмотрена разработка схем границ оценочных зон в населенных пунктах с установлением в них поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы на земельные участки по 10 селам Амангельдинского района и по 21 селу Джангельдинского районов.

Реальный сектор экономики.

Основная финансовая поддержка будет направлена на укрепление реального сектора экономики, включая развитие промышленности, сельского хозяйства и предпринимательской деятельности.

Эти инвестиции будут использованы для реализации различных проектов, таких как строительство завода по обработке нефритоидов Акжальского месторождения (с созданием 100 рабочих мест), строительство ветряной электростанции с установленной мощностью 48 МВт, добыча огнеупорных глин и переработка редкоземельного сырья (с созданием 620 рабочих мест), геологическое изучение месторождений кластера Маятас и строительство Горно-обогатительного комбината (с созданием 1200 рабочих мест).

В Амангельдинском районе - строительство фабрики по переработке полиметаллических руд с содержанием золота (с созданием 350 рабочих мест), в Джангельдинском районе - строительство горно-обогатительного комбината в Шилинском сельском округе (с созданием 350 рабочих мест).

Большое внимание будет уделено развитию сельскохозяйственного сектора. В рамках этого направления планируются шаги по модернизации и расширению производства яиц на птицефабрике в городе Аркалык до уровня 250 млн яиц ежегодно.

Кроме того планируется осуществить работы по созданию откормочных площадок для 19400 голов КРС и МРС, а также строительство животноводческих комплексов.

Обеспечение занятости населения, стимулирование экономической активности, содействие в создании новых производств и рабочих мест.

Для обеспечения трудовой занятости жителей планируется организация молодежной практики в городе Аркалык (ежегодно не менее 20 человек), Амангельдинском районе (ежегодно не менее 10 человек) и Джангельдинском районе (ежегодно не менее 25 человек).

Поддержание социальной и инженерной инфраструктуры.

В сфере здравоохранения меры направлены на улучшение состояния медицинских учреждений, расширение кадрового состава и обеспечение условий медицинской помощи в различных регионах.

В рамках жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено проведение работ по реконструкции тепловых сетей общей протяженностью 35,5 км, реконструкции канализационных систем общей протяженностью 130 км, а также реконструкции сетей водоснабжения протяженностью 117,2 км.

Помимо этого запланировано обновление подстанций и линий передач общей протяженностью 146 км (в Амангельдинском и Джангельдинском районах).

Одним из ключевых аспектов развития является внедрение цифровых технологий среди населения. Это строительство инфраструктуры и АМС для обеспечения широкополосным интернетом в 18 селах.

Ранее сообщалось, что свыше 500 млрд тенге направят на развитие Торгайского района области.