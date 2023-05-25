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Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе

Автор:  
Серик Сабеков
25 Мая 2023, 14:30
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Утвердить правила подачи воды фермерам предлагают в Министерстве сельского хозяйства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил глава Минсельхоза Ербол Карашукеев, выступая в Сенате, в целях обеспечения доступности, прозрачности и упрощения процедур оказания услуг по подаче поливной воды ведомством предлагается Министерству экологии совместно с акиматами областей:

- утвердить правила подачи воды фермерам;

- автоматизировать процесс подачи воды фермерам;

- организовать работы по созданию коммунальных и частных водохозяйственных организаций;

- утвердить тарифы по способам полива, т.е. для использующих водосберегающих технологий один тариф, для бороздового полива - другой.

«На основании вышеизложенного, хотелось бы отметить, что вопрос орошаемых земель стоит на постоянном и особом контроле, принимаются планомерные меры по обеспечению достижения целей и задач, поставленных Главой государства перед агропромышленным комплексом, а также обозначенных в программных и стратегических документах развития отрасли», - добавил Ербол Карашукеев.


Минсельхоз   Сельское хозяйство   Вода  
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