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Утвердить правила формирования баланса ключевых товаров поручено Правительству
14 Июля 2022 11:17

Утвердить правила формирования баланса ключевых товаров поручено Правительству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать единую информационную систему мониторинга товаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня решение о запрете экспорта той или ной продукции принимается без учета товарного баланса. Это приводит либо к дефициту, либо к снижению привлекательности производства необходимых товаров. В итоге эффективность подобных мер резко падает. Правительству следует утвердить правила формирования баланса ключевых товаров и самое главное – разработать единую информационную систему мониторинга», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

По мнению Главы государства, это позволит иметь достоверные данные об остатках продукции для принятия решений.

Как сообщалось ранее, началось расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В расширенном заседании Правительства принимают участие члены Кабинета министров, акимы областей, в том числе новых, также городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, также руководители других государственных органов.




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Автор:
Корреспондент

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