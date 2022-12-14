НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Утренники и корпоративы в Казахстане запрещать не будут

14 Декабря 2022, 12:14
Утренники и корпоративы в Казахстане запрещать не будут

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала возможность введения запрета на проведение утренников и корпоративов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нет, такого критического подъема заболевания нет. Идет рост вирусных инфекций, идет рост и коронавирусной инфекции. Если смотреть по неделям, то в сутки более 200 случаев инфекции регистрируется. Мы рекомендуем всем в местах массового скопления носить маски», - сказала Ажар Гиният в кулуарах заседания Правительства.

Ранее министр сообщила о росте сезонных вирусных заболеваний в стране.

«На сегодняшний день идет рост всех вирусных заболеваний, в том числе и гриппа. Все сезонные вирусные инфекции «подняли голову». Учитывая, что сейчас ограничительных мероприятий нет, люди не одевают маски. Видно, что в сравнении с прошлым годом идет рост. Грипп «А» и «В» у нас зарегистрирован, каких-то других видов не выявлено», - сказала Ажар Гиният.

Теги:
Новости по теме
Разграничить услуги ОСМС и ГОБМП планирует Минздрав РК
Идет рост всех вирусных заболеваний – Минздрав Казахстана
Число заболевших коронавирусом за сутки резко выросло в Казахстане
Читайте также
Разграничить услуги ОСМС и ГОБМП планирует Минздрав РК
Не было вселенской катастрофы – Роман Скляр об аварии в Экибастузе
Проект по повышению доходов сельчан в РК охватит более 1 млн человек
Будут ли повышать зарплаты работникам ТЭЦ – ответ Тамары Дуйсеновой
Специальная платформа поможет следить за распределением сельхозземель в РК
20 тысяч детей из соцуязвимых семей обеспечат компьютерами в РК
Институт профессиональных приемных семей может появиться в Казахстане
В Казахстане дети из социально уязвимых семей будут питаться в детсадах бесплатно
Новости партнеров
Популярное
1 Офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в Казахстане
2 Случаи обморожения зафиксированы в Таразе
3 Касым-Жомарт Токаев принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
4 В Мангистауской области найдены повешенными мужчина и трое детей
5 Почти 19 млн тенге растратили работники магазина в Усть-Каменогорске

Лента новостей