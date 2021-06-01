«Утонувшего» в озере Сайран мужчину ищут водолазы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасателями Алматы проводятся поисково-водолазные работы на озере Сайран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что 31 мая, ориентировочно в 17:30 часов по словам очевидцев на озере Сайран, вошел в воду и не вышел мужчина в возрасте 25-30 лет, несмотря на установленные запрещающие знаки купания. По предварительной информации, мужчина на берегу с компанией распивал алкогольные напитки и находился в состоянии опьянения.

«Спасателями Службы спасения города Алматы и РОСО МЧС РК незамедлительно были начаты и проводятся до настоящего времени поисково-водолазные работы. Данный водоем на сегодняшний день не был готов к приему отдыхающих, его заполнение составляет только 50%. На месте происшествия задействованы 4 водолаза Службы спасения города Алматы, 3 водолаза ГУ «РОСО МЧС РК», 2 лодки», - отметили в ДЧС.