Уточнен бюджет Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе на очередной седьмой сессии областного акимата был обсужден вопрос проделанной маслихатом работы за 2021 год и рассмотрен вопрос уточнения бюджета области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин призвал депутатов чаще встречаться с населением, принимать активное участие в разъяснении и реализации задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана.

«Глава государства обозначил важные политические и социальные реформы. Важно ваше участие в их реализации. К выполнению поставленных Президентом задач мы должны приступить без отлагательства. Это будущее нашего государства», - сказал Ондасын Уразалин.

В прошлом году члены постоянных комиссий областного маслихата вместе с членами общественного совета области провели 56 совместных заседаний комиссий, на которых были рассмотрены 185 вопросов. Кроме этого, состоялись 6 сессий областного маслихата, на которых депутатами были приняты решения по 110 актуальным вопросам.

Докладывая по вопросу уточнения областного бюджета на 2022-2024 годы, руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования Гулькасима Суентаева сообщила, что в рамках уточнения бюджета предлагается выделение 28 миллиардов тенге.

«Эти средства будут распределены соответственно на строительство объектов образования, здравоохранения, водоснабжение сел, реконструкцию и ремонт инфраструктуры и другое», - отметила она.

На сессии также были рассмотрены вопросы утверждения состава Общественного совета Актюбинской области, делегирования полномочий секретарю областного маслихата по согласованию гибкого годового календаря встреч акимов с населением, утверждена схема управления Актюбинской областью и другое.