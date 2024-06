Утильсбор и переработка мусора: может ли опыт США пригодиться Казахстану

Соединенные Штаты разработали стратегию по переработке отходов, которые стали серьезной проблемой для самой большой экономики мира. Может ли пригодиться опыт США по утилизации и переработке мусора Казахстану, разбирался собственный корреспондент агентства Kazinform.

Ежегодно около $11,5 млрд тратят на уборку мусора в CША

На протяжении длительного времени США вывозили большую часть своего мусора в Китай для переработки. Но с 2018 года Пекин запретил ввоз 24 категорий отходов с целью улучшения собственной экологической ситуации. В результате в 2019 году поставки пластикового мусора из США в Китай сократились на 89%, а макулатуры на 96% по сравнению с 2017 годом. Другие страны Индия, Индонезия и Малайзия также последовали примеру КНР. В результате американская инфраструктура по переработке отходов стала не поспевать за потоком мусора, из которого только 21% перерабатывался.

По данным организации «Keep America Beautiful», США ежегодно тратят около $11,5 млрд на уборку мусора, из которых $9,1 млрд оплачивают предприятия (79%), около $800 млн НПО (7%), $250 млн образовательные учреждения (2,2%), а остальные $1,35 млрд (11,7%) приходится на американских налогоплательщиков.

Для решения проблемы загрязнения были приняты «Национальная программа развития системы переработки отходов США» (2019 год) и «Национальная стратегия переработки отходов» (2021 год), которые ориентированы на построение экономики замкнутого цикла всех заинтересованных сторон: общественность, компании, неправительственные и общественные организации, федеральные агентства.

Расширение ответственности производителей

Первым этапом стал политический подход «О расширенной ответственности производителей» (EPR, Extended Producer Responsibility) суть которой заключается в том, чтобы производители контролировали продукцию, которую они выпускают на рынок и брали на себя финансовую ответственность за утилизацию своих материалов (электроника, краски, матрасы, ковры, ртутьсодержащие термостаты, печатная бумага, пластиковая упаковка – прим. ред.). Программа «EPR» требует от производителей упаковочной продукции присоединиться к «Организации ответственности производителей» (PRO, Producer Responsibility Organization) и вносить взносы, которые будут направляться на сбор, сортировку и обработку мусора.

В настоящее время четыре штата (Мэн, Орегон, Колорадо и Калифорния) завершили разработку законодательства «EPR» для упаковки, игнорирование которой предусматривает штрафы. Еще 10 штатов рассматривают возможность принятия аналогичного законодательства в 2024 году, среди которых Иллинойс, Массачусетс, Миннесота, Нью-Джерси, Нью-Гэмпшир, Нью-Йорк, Род-Айленд, Теннесси, Коннектикут и Вашингтон.

Инфографика: Показатели утилизации бытовых отходов в разных штатах/ recyclingpartnership.org

Преимуществом политики «EPR» является увеличение показателей переработки и сбора мусора, снижение общих затрат на управление отходами и свалками, а также разработка инноваций, влияющих на окружающую среду, таких как возможность повторного использования материалов.

К недостаткам можно отнести вероятность увеличения цен на упакованные товары, так как производители будут закладывать в них стоимость утилизации. Также предполагается, что производители возьмут на себя функцию по переработке своей продукции, что негативно может отразится на компаниях, занимающиеся вывозом и переработкой мусора.

- Чтобы справиться с этим кризисом, мы должны в первую очередь производить меньше пластика, а также лучше собирать и управлять упаковочной продукцией, которую мы используем, – считает вице-президент по охране природы «Ocean Plastics Ocean Conservancy» Николас Маллос.

Инвестиции в утилизацию и переработку отходов

Вторым этапом стало инвестирование в инфраструктуру по сбору, утилизации и переработке отходов.

В рамках двухпартийного закона об инфраструктуре: трансформация переработки и управления отходами в США (The Bipartisan Infrastructure Law: Transforming U.S. Recycling and Waste Management) Агентство по охране окружающей среды (EPA) выделило $275 млн с 2022 по 2026 финансовые годы на инфраструктуру переработки твердых отходов по всей стране: для штатов и территории ($32 млн), для сообществ ($73 млн), племен и межплеменных консорциумов ($60 млн), на образование и просвещение в области переработки отходов ($33 млн) и другие программы.

Наглядным примером данной политики является карта инфраструктуры вторичной переработки для достижения национальной цели по переработке твердых бытовых отходов в США до 50% к 2030 году.

Инфографика: epa.maps.arcgis.com

Также предпринимаются меры по улучшению связи между производителями продуктов и индустрией вторичной переработки. Ряд организаций и отраслевых ассоциаций участвуют в сборе данных по переработке отходов: черные металлы (Институт Теллуса, Геологическая служба), цветные металлы (Алюминиевая ассоциация, Геологическая служба), пластик (Ассоциация переработчиков пластика после потребления, Американский химический совет), резина (Национальная ассоциация асфальтоукладчиков, Ассоциация производителей шин), стекло (Институт стеклянной упаковки, Комиссия по международной торговле), бумага (Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности).

- Инвестиции в мощности и доступ к инфраструктуре переработки продолжают оставаться важнейшей частью ускорения перехода к безотходной экономике и поддержания обращения ценных материалов, – сказал основатель и генеральный директор «Closed Loop Partners» Рон Гонен.

Стимулирование населения

Третий этап предусматривает стимулирование населения к более активной национальной поддержке реализуемой политики по вторичной переработке мусора.

Так, одним из элементов «EPR» является «Система возврата депозитов» (DRS, Deposit Return System). Наглядным примером является действующий в 10 штатах закон «О залоге контейнеров для напитков» (Beverage container deposit laws) или так называемый «Счета за бутылки» (Bottle Bills), который добавляет небольшой залог к цене напитка, сумма которой возвращается потребителю, когда пустая банка или бутылка возвращается в точку розничной торговли или в центр по переработке отходов. Этот метод стимулирует людей возвращать вторсырье, что сокращает количество мусора и увеличивает степень переработки контейнеров.

Инфографика: stewardship-foundation.org

Так, в Калифорнии предусмотрен возврат от 5 до 10 центов за использованную тару, сумма зависит от объема емкости, в штатах Мэн и Вермонт 5–15 центов, в Мичигане и Орегоне – 10 центов, Коннектикуте, Массачусетсе, Гавайи, Айове и Нью-Йорке – 5 центов.

Фото: en.wikipedia.org/wiki

В Мичигане и Орегоне самые высокие показатели возврата пустых емкостей – более 85%, что связано с более высоким залогом в размере 10 центов. Наиболее слабый показатель в Коннектикуте – 44%, что объясняется низким депозитом 5 центов. Признавая эту проблемы, власти Коннектикута намерены пересмотреть сумму депозита до 10 центов.

75% американцев поддерживают идею депозитов за бутылки, но только 24% американцев живут в штатах, где работает данная программа.

Инфографика: stewardship-foundation.org

В результате в 10 штатах, где действует закон «О залоге контейнеров для напитков», в два раза меньше мусора на дорогах и на 30% меньше загрязнений в водных путях, по сравнению со штатами, где отсутствует данный закон.

Частные компании, специализирующиеся на переработке отходов, также финансово стимулируют своих потенциальных клиентов. В частности, американская компания «Cohen» предлагает широкий спектр услуг по приему и переработке разнообразных товаров от кабелей и шнуров до автомобилей.

Инфографика: cohenusa.com

Так, денежная компенсация за электронику может варьироваться от 10 центов до $4 за фунт (450 гр.). Другая компания «Peddle» специализируется только на утилизации автомашин, предлагая взамен автовладельцу финансовую компенсацию. Это связанно с тем, что для компании это выгодный бизнес, так как они способны переработать до 90% деталей машины. Учитывая, что данный сегмент рынка находится в частном секторе, в США не предусмотрен утилизационный сбор ни при покупке, ни при ввозе в страну автотранспортного средства. В частности, за утилизацию автомашины «Audi A4 Sedan» (на ходу без кузовных дефектов – прим. ред.) 2014 года будет предложено владельцу $1405, та же машина 2004 года будет оценена в $315.

- Потребители должны иметь возможность перерабатывать и использовать материалы ответственно, и они не смогут сделать это без корпоративной ответственности, предусмотренной EPR, – сказал вице-президент отдела пластиковых отходов и руководитель Всемирного фонда дикой природы Эрин Саймон.

Поддержка частного сектора в развитии бизнеса по переработке отходов отвечает интересам как населения, так и властям. Данный механизм кардинально отличается от подхода стран СНГ, где функция по уничтожению мусора возложена на государство и население, которое оплачивает утилизационный сбор. Очевидно, что для внедрения американского опыта необходимо создание замкнутого цикла производства и переработки мусора, в котором будут тесно взаимодействовать производители продукции и индустрии вторичной переработки.