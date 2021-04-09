Утилизационный хаб по переработке старой сельхозтехники построят в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Индустриальной зоне Костаная в этом году приступят к строительству утилизационного хаба по переработке старой сельхозтехники. Об этом сообщил руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Олжас Сапарбеков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Костанайской области, по словам О. Сапарбекова, до 2025 года планируется реализовать 59 проектов на сумму 1,6 трлн тенге. Многие из них будут построены на площадке индустриальной зоны.

На этой площадке уже действует производство тракторов «Беларус» и «Кировец». В отрасли машиностроения с участием ПАО «КАМАЗ» создана совместная компания ТОО «KamLit KZ», которой реализуются 2 проекта - строительство завода чугунного литья, мощностью производства 40 тыс. тонн отливок в год и строительство завода по производству редукторов главных передач ведущих мостов, мощностью производства 65 тысяч единиц в год.

«Вместе с тем, с этого года на территории индустриальной зоны планируется приступить к строительству утилизационного хаба по переработке вышедшей из эксплуатации сельхозтехники, - сообщил О. Сапарбеков. —Данный проект актуален, ввиду активного развития сельхозмашиностроения в регионе. Главной целью проекта являются защита окружающей среды и охрана здоровья населения, а также сокращение негативного влияния в результате выбросов в атмосферу и почву вредных веществ, от ржавеющих на обочинах и в других местах, транспортных средств, специальной техники и сельхозмашин, выведенных из эксплуатации».

Запланированы и перспективные проекты в сфере агропромышленного комплекса среди действующих крупных предприятий области.

К примеру, АО «Баян Сулу» планируется очередное расширение производства путем восстановления и реконструкции основного производственного комплекса, находящегося в непосредственной близости от основного предприятия.

Производственная мощность объекта составит 15 тысяч тонн кондитерских изделий в год (при трехсменном режиме работы), при существующей мощности 85 тысяч тонн в год, в итоге позволит увеличить мощность до 100 тысяч тонн продукции в год.

ТОО «Олжа Агро» планируется построить 8 молочно-товарных ферм и завод по производству детского питания.

В текущем и в следующем 2022 году планируем создать 3 молочно-товарной фермы по 1200 голов КРС каждая и завод по производству детского питания, мощностью производства от 50 до 240 тонн готовой продукции в сутки. Остальные 5 ферм планируется ввести в эксплуатацию до 2023 года.

«Наряду с этим, в области планируется реализовать еще 4 молочно-товарных фермы. Также в районе имени Беимбета Майлина ТОО «Qarqyn Qus» планируется реализовать проект по производству мяса бройлеров, мощность которой составит 10 тысяч тонн продукции в год»,- добавил О. Сапарбеков.

Резюмируя вышесказанное, глава профильного ведомства отметил, что Костанайская область имеет резервы точки роста экономики через реализацию инвестиционных проектов. И управление готово к сотрудничеству с инвесторами в различных направлениях и инициативах, направленных на улучшение социально-экономического развития области.



