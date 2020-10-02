Утильсбор на импортную сельхозтехнику не отменят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно утилизационного сбора на импортную сельхозтехнику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику был введен с 23 декабря 2019 года как в отношении производителей самоходной сельскохозяйственной техники Республики Казахстан, так и импортеров из государств-членов ЕАЭС и третьих стран. Согласно данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, основной целью введения утилизационного сбора является обновление устаревшего на 80 % парка сельхозтехники, создание полноценной системы утилизации, а также стимулирование сдачи на утилизацию вышедшей из эксплуатации техники на территории Республики Казахстан. На межведомственной комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятельности был одобрен проведенный МИИР анализ регуляторного воздействия, который предусматривает введение утилизационного сбора на все виды и марки тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов», - написал Роман Скляр в своем ответе .

По его словам, в перечне товаров (продукции), на которую распространяется расширенные обязательства производителей, было предусмотрено изъятие, позволяющее не уплачивать утилизационный сбор некоторым иностранным компаниям, включенным в Комплексный план мероприятий по привлечению прямых иностранных и отечественных инвестиций.

Указанное исключение было введено на основании ходатайства Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», отраслевых ассоциаций и союзов при Министерстве сельского хозяйства, а также сельхозтоваропроизводителей, так как производимая в Республике Казахстан техника не отвечает по своим характеристикам и качеству импортным моделям, необходимым при больших посевных и уборочных площадях, высокой урожайности, производстве масличных и иных высокорентабельных культур.

«Между тем, на заседании Совета Евразийской экономической комиссии от 21 февраля 2020 года Правительству Республики Казахстан было рекомендовано исключить данное изъятие с целью ликвидации дискриминационных мер производителей государств-членов ЕАЭС. Для этих целей приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов от 15 июня 2020 года № 146 «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра энергетики от 4 декабря 2015 года № 695 «Об утверждении перечня продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров)» соответствующее примечание было исключено», - напомнил зампремьера.

Согласно данным МИИР введение утилизационного платежа на трактора и комбайны значительно повысило инвестиционную привлекательность отрасли сельхозмашиностроения.

«Так, только за последний год, учитывая ограниченность срока переходного периода, заключены соглашения о промышленной сборке и внедрено производство высокопроизводительной техники ведущих мировых брендов (…). В настоящее время подписано соглашение о промышленной сборке техники немецкого бренда CLAAS на территории Республики Казахстан. Крупные производители сельхозтехники из стран ЕАЭС успешно реализуют кооперационные проекты совместно с казахстанскими предприятиями. На сегодняшний день казахстанский сектор сельхозмашиностроения представлен такими предприятиями, как АО «Агромашхолдинг KZ», ТОО «КЗ «Вектор», ТОО «СемАЗ», ТОО «Композит Групп», АО «Петропавловский тракторный завод», ТОО «Kостанайский тракторный завод», ТОО «Казахстанская агро инновационная корпорация» и ТОО «Дон Мар», - перечислил Р. Скляр.

Зампремьера озвучил преимущества, которые дает утильсбор импортной сельхозтехники.

«В случае организации производства на территории Казахстана, производители вправе получить стимулирование производства сельскохозяйственной техники, соответствующей экологическим требованиям технических регламентов ЕАЭС, в виде финансирования и возмещения ряда затрат. В рамках введения утилизационного сбора планируется запуск программы по сдаче вышедшей из эксплуатации сельхозтехники, где взамен старой, сданной на утилизацию будет выдаваться скидочный сертификат, который в последующем может использоваться при приобретении новой техники. Номинал скидочного сертификата определяется в установленном законодательством порядке и может составлять до 1,5 млн. тенге. На сегодняшний день при сдаче комбайна на металлолом компенсация составляет порядка 300-500 тыс. тенге», - отметил Р. Скляр.

Учитывая данные меры, зампремьера выразил мнение о нецелесообразности отмены утилизационного платежа в отношении сельскохозяйственной техники.