Утечку нефти из подводного трубопровода устранили в Азербайджане

У побережья Дюбенди (Азербайджан) выявлена и оперативно устранена причина нефтяного загрязнения — утечка произошла из подводного трубопровода ПО «Азнефть», движение нефти по нему приостановлено, передает Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ .

По данным агентства АЗЕРТАДЖ, 19 июня в профильные службы ПО «Азнефть» поступила информация о появлении следов нефтяного загрязнения в районе пляжа Дюбенди. В ходе первичного обследования акватории между островом Пираллахы и поселком Дюбенди с использованием судов и авиации было обнаружено нефтяное пятно.

Фото: АЗЕРТАДЖ

На начальном этапе источник утечки визуально не фиксировался, поэтому специалисты рассматривали несколько возможных причин загрязнения. В результате последующей диагностической проверки было установлено, что причиной стал один из подводных нефтепроводов, принадлежащих ПО «Азнефть». После выявления источника транспортировка нефти по данному участку была незамедлительно остановлена, создан оперативный штаб для ликвидации последствий.

В ходе обследования водолазной службой были обнаружены механические повреждения трубопровода. Предварительно установлено, что они могли возникнуть в результате внешнего воздействия, предположительно якоря. Поврежденный участок выведен из эксплуатации до завершения ремонтных работ, что исключает дальнейшую утечку.

В настоящее время Министерство по чрезвычайным ситуациям и ПО «Азнефть» проводят работы по очистке морской акватории и прибрежной зоны.

Напомним, Ирак намерен восстановить добычу нефти на юге до 3 млн баррелей в день.