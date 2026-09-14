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    Утечка данных: кого и как должны уведомить по новым правилам в Казахстане

    В Казахстане приказом заместителя Премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 7 сентября изменены правила уведомления о нарушениях безопасности персональных данных, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Утечка данных
    Фото: pexels

    Документ дает определение понятию «нарушение безопасности персональных данных». Согласно новым правилам, под ним понимается нарушение защиты, которое привело к незаконному распространению, изменению, уничтожению или удалению персональных данных, а также к несанкционированному доступу к ним.

    После обнаружения такого нарушения собственник или оператор базы должен в течение одного рабочего дня уведомить уполномоченный орган.

    В уведомлении, согласно новым требованиям, нужно указать:

    • контактные данные лица, ответственного за организацию обработки персональных данных (при наличии);
    • меры, предпринятые для устранения нарушения;
    • персональные данные субъектов, необходимые для последующего направления им уведомления: ФИО (при его наличии) и (или) ИИН и (или) абонентский номер сотовой связи.

    Обновлены и другие понятия, используемые в правилах. В частности, персональными данными считаются сведения или совокупность сведений о субъекте персональных данных, дополненные одним или несколькими идентификаторами персональных данных.

    Кроме того, собственником базы или цифрового объекта с персональными данными может быть государственный орган, физическое или юридическое лицо, которое владеет, пользуется и распоряжается такой базой или цифровым объектом.

    Оператором считается лицо или госорган, осуществляющие сбор, обработку и защиту персональных данных.

    Приказ вводится в действие с 22 сентября.

    Ранее сообщалось, что МВД Казахстана устанавливает автора объявления о продаже данных казахстанцев, размещенное в даркнете.

    Министерство по искусственному интеллекту Закон и право Правила Утечка данных
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор