Утечка данных: кого и как должны уведомить по новым правилам в Казахстане
В Казахстане приказом заместителя Премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 7 сентября изменены правила уведомления о нарушениях безопасности персональных данных, передает корреспондент агентства Kazinform.
Документ дает определение понятию «нарушение безопасности персональных данных». Согласно новым правилам, под ним понимается нарушение защиты, которое привело к незаконному распространению, изменению, уничтожению или удалению персональных данных, а также к несанкционированному доступу к ним.
После обнаружения такого нарушения собственник или оператор базы должен в течение одного рабочего дня уведомить уполномоченный орган.
В уведомлении, согласно новым требованиям, нужно указать:
- контактные данные лица, ответственного за организацию обработки персональных данных (при наличии);
- меры, предпринятые для устранения нарушения;
- персональные данные субъектов, необходимые для последующего направления им уведомления: ФИО (при его наличии) и (или) ИИН и (или) абонентский номер сотовой связи.
Обновлены и другие понятия, используемые в правилах. В частности, персональными данными считаются сведения или совокупность сведений о субъекте персональных данных, дополненные одним или несколькими идентификаторами персональных данных.
Кроме того, собственником базы или цифрового объекта с персональными данными может быть государственный орган, физическое или юридическое лицо, которое владеет, пользуется и распоряжается такой базой или цифровым объектом.
Оператором считается лицо или госорган, осуществляющие сбор, обработку и защиту персональных данных.
Приказ вводится в действие с 22 сентября.
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