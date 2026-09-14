Утечка данных: кого и как должны уведомить по новым правилам в Казахстане

В Казахстане приказом заместителя Премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 7 сентября изменены правила уведомления о нарушениях безопасности персональных данных, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ дает определение понятию «нарушение безопасности персональных данных». Согласно новым правилам, под ним понимается нарушение защиты, которое привело к незаконному распространению, изменению, уничтожению или удалению персональных данных, а также к несанкционированному доступу к ним.

После обнаружения такого нарушения собственник или оператор базы должен в течение одного рабочего дня уведомить уполномоченный орган.

В уведомлении, согласно новым требованиям, нужно указать:

контактные данные лица, ответственного за организацию обработки персональных данных (при наличии);

меры, предпринятые для устранения нарушения;

персональные данные субъектов, необходимые для последующего направления им уведомления: ФИО (при его наличии) и (или) ИИН и (или) абонентский номер сотовой связи.

Обновлены и другие понятия, используемые в правилах. В частности, персональными данными считаются сведения или совокупность сведений о субъекте персональных данных, дополненные одним или несколькими идентификаторами персональных данных.

Кроме того, собственником базы или цифрового объекта с персональными данными может быть государственный орган, физическое или юридическое лицо, которое владеет, пользуется и распоряжается такой базой или цифровым объектом.

Оператором считается лицо или госорган, осуществляющие сбор, обработку и защиту персональных данных.

Приказ вводится в действие с 22 сентября.

Ранее сообщалось, что МВД Казахстана устанавливает автора объявления о продаже данных казахстанцев, размещенное в даркнете.