КАРАКИЯНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Устюртский заповедник планируют внести в список ЮНЕСКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Со дня организации заповедника силами его специалистов выявлено обитание 32 видов млекопитающих, 15 видов пресмыкающихся, одного вида земноводных, 166 видов птиц, а также зарегистрировано 403 вида высших сосудистых растений. Об этом рассказали в отделе науки, информации и мониторинга Устюртского заповедника.

Устюртский государственный природный заповедник (УГПЗ) был организован постановлением Совета министров Казахской ССР №294 от 12 июля 1984 года. Заповедник представляет собой региональное научно-исследовательское учреждение и относится к государственным природным заповедникам, которые имеют высшую категорию особо охраняемых природных территорий республиканского значения. Цель организации заповедника – сохранение флоры и фауны пустынных зон Юго-западного Казахстана.

12 июля заповеднику исполнилось 35 лет. Научные работы заповедника проводятся совместно с учёными Казахстана, а также учёными дальнего и ближнего зарубежья. Проведение международных научных экспедиций помогло открыть множество новшеств.

Стоит отметить, что за эти годы выпущена книга «Флора Устюртского заповедника», фотоальбом Устюрта и подготовлены научные рекомендации по сохранению биоразнообразия.

Впервые в Казахстане на территории Устюртского заповедника 29 сентября 2018 года на фотоловушку зафиксирован переднеазиатский леопард (Panthera pardus ciscaucasica).

В 2018-2019 годах в рамках Центрально-Азиатской пустынной инициативы «CADI» организованы международные научные экспедиции по исследованию Южного Устюрта. На границе Казахстана с Узбекистаном участниками экспедиции 25 апреля 2019 года встречен кулан (Equus hemionus onager).

Совместно с вышеназванными международными проектами в настоящее время проводятся работы для включения Устюртского заповедника в список природного наследия ЮНЕСКО.