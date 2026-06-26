У студента нашли боевые патроны в метро Алматы

На станции «Райымбек батыр» сотрудники управления полиции на метрополитене в ходе проверки задержали студента одного из колледжей города.

При личном досмотре у молодого человека обнаружены три патрона, предположительно к автомату Калашникова.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа управления полиции Жетысуского района.

Боеприпасы изъяты и направлены на соответствующую экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление происхождения боеприпасов, а также всех обстоятельств произошедшего.

В полиции напомнили, что незаконное хранение, ношение и перевозка оружия и боеприпасов влекут уголовную ответственность.

Ранее кассационный суд прекратил уголовное дело в отношении молодого человека, осужденного за хранение и перевозку одного патрона, признав его деяние малозначительным и не представляющим общественной опасности. Он нашел патрон на улице и положил его в сумку, после чего об этом забыл. Патрон обнаружили лишь спустя год во время досмотра в аэропорту.