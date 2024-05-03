Устроивших стрельбу мужчин задержали в Алматинской области

Полиция Алматинской области задержала двух мужчин, устроивших стрельбу в воздух, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт хулиганских действий со стороны производивших выстрелы молодых людей, имевший место 30 апреля в поселке Коксай Карасайского района. Стражами порядка установлены и доставлены в районное управление полиции двое парней 21 и 23 лет, — сообщили в департаменте полиции Алматинской области.

Оружие, из которого производили выстрелы, направлено на соответствующую экспертизу. По факту хулиганства с применением огнестрельного оружия полицией зарегистрировано уголовное дело. Молодые люди водворены в ИВС. Проводится расследование.