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    13:08, 03 Май 2024 | GMT +6

    Устроивших стрельбу мужчин задержали в Алматинской области

    Устроивших стрельбу мужчин задержали в Алматинской области
    Фото: кадр из видео

    Полиция Алматинской области задержала двух мужчин, устроивших стрельбу в воздух, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт хулиганских действий со стороны производивших выстрелы молодых людей, имевший место 30 апреля в поселке Коксай Карасайского района. Стражами порядка установлены и доставлены в районное управление полиции двое парней 21 и 23 лет, — сообщили в департаменте полиции Алматинской области.

    Оружие, из которого производили выстрелы, направлено на соответствующую экспертизу. По факту хулиганства с применением огнестрельного оружия полицией зарегистрировано уголовное дело. Молодые люди водворены в ИВС. Проводится расследование.

    Теги:
    Регионы Казахстана Полиция Алматинская область Социальные сети Оружие
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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