Устроивших опасные гонки из-за спора арестовали в Шымкенте

Полицейские привлекли к ответственности молодых людей, устроивших рискованные гонки на дорогах Шымкента. Видео с нарушениями ПДД водители выложили в соцсети, передает корреспондент агентства Kazinform.

Опасные маневры правонарушителей полицейские выявили в ходе мониторинга интернет-ресурсов. На опубликованных кадрах видно, как водители выезжают на полосу встречного движения, создают аварийные ситуации и подвергают риску других участников дорожного движения.

В ходе проверки выяснилось, что один из участников экстремальной гонки управлял автомобилем, не имея водительских прав. Причиной опасного заезда стало пари на 200 тысяч тенге. Желая выиграть спор и снять эффектное видео для социальных сетей, молодые люди превратили оживленные улицы города в импровизированный гоночный трек.

— За грубое нарушение правил дорожного движения нарушители привлечены к административной ответственности. Двое участников инцидента арестованы на семь суток за мелкое хулиганство. Департамент полиции Шымкента напоминает, что любые правонарушения будут незамедлительно пресекаться, виновные лица понесут строгое наказание в соответствии с законом, — прокомментировали в ДП Шымкента.

Ранее в Алматы 42-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения средней степени устроил ночную погоню с полицией, пытаясь уйти от преследования.