Устроивших гонки на дорогах двух водителей наказали в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские города Туркестана привлекли к ответственности, устроивших гонки на дорогах водителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В социальных сетях распространили видеозапись о том, как на пересечении улиц Байтурсынова и Жибек жолы Туркестана две автомашины BMW устроили гонки на большой скорости. Для установления водителей автомобилей, нарушивших правила дорожного движения, сотрудники управления полиции Туркестана оперативно принялись к их розыску.

«В ходе проверки стражи порядка установили водителей двух автомашин, в отношении которых составили административные протоколы по части первой статьи «Нарушение правил маневрирования» и статье «Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки» КРКоАП. Автомобили водворены на штрафстоянку.





Видео: polisia.kz



