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Устроивших гонки на дорогах двух водителей наказали в Туркестане

13 Июня 2020 12:54
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Устроивших гонки на дорогах двух водителей наказали в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские города Туркестана привлекли к ответственности, устроивших гонки на дорогах водителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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В социальных сетях распространили видеозапись о том, как на пересечении улиц Байтурсынова и Жибек жолы Туркестана две автомашины BMW устроили гонки на большой скорости. Для установления водителей автомобилей, нарушивших правила дорожного движения, сотрудники управления полиции Туркестана оперативно принялись к их розыску.


«В ходе проверки стражи порядка установили водителей двух автомашин, в отношении которых составили административные протоколы по части первой статьи «Нарушение правил маневрирования» и статье «Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки» КРКоАП. Автомобили водворены на штрафстоянку.


Видео: polisia.kz



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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью   #ДТП   #Происшествия   #МВД РК  
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