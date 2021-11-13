Устроивших гонки и дрифт на дорогах Алматы водителей оштрафовали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Автохулиганов, устроивших гонки и дрифт на дорогах города Алматы, оштрафовали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов сообщил, что на постоянной основе анализируются социальные сети на предмет выявления фактов нарушения правил дорожного движения.

«Сегодня, в век развития информационных технологий, имеется возможность выявить правонарушения не только силами строевых подразделений полиции и автоматизированными системами, но и с помощью граждан с активной гражданской позицией. Интернет ресурсы полны фактами нарушения правил дорожного движения РК», - написал Абдрахманов на своей странице в Instagram.

Он отметил, что зачастую свои противоправные действия в социальную сеть выкладывают сами нарушители.

«Официально заявляю, что ни один из этих эпизодов не остается без нашего внимания. По каждому факту следуют меры реагирования. Транспортные средства нарушителей водворяются на специализированную штрафную стоянку», - добавил замначальника ДП.

Сообщается, что очередной мониторинг социальных сетей способствовал выявлению пяти фактов нарушения ПДД РК:

- водитель автомашины «Mercedes Benz» – гр.Т., 1992 г.р., привлечен к административной ответственности, согласно ст.630 ч.1 КРК об АП;

- водитель автомашины марки «BMW» - гр.Е., 1989 г.р., привлечён к административной ответственности, согласно ст.597 ч.1 КРК об АП;

- водитель автомашины марки «Audi 100» - гр.К., 1994 г.р., привлечён к административной ответственности, согласно ст.590 ч.7 КРК об АП;

- водитель автомашины марки «BMW» 318 - гр.А., 2000 г.р., привлечён к административной ответственности, согласно ст.630 ч.1 и ст.595 ч.1 КРК об АП;

- водитель автомашины «Toyota Chaser» - гр.И., 1999 г.р., привлечён к административной ответственности, согласно ст.620 ч.1 КРК об АП.